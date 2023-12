Inter, Zhang spalle al muro: ultimatum per non cedere il club

Situazione societaria delicata per l’Inter, Steven Zhang deve correre ai ripari per mantenere la proprietà del club

La prima parte di stagione dell’Inter è stata piuttosto soddisfacente, con la testa della classifica presa d’autorità, pur se con la Juventus ancora a contatto, e con il turno di Champions League passato senza patemi, con ben due turni di anticipo.

Nerazzurri che in Serie A sembrano decisamente la squadra da battere e che sono a questo punto favoriti anche per la vittoria in Supercoppa, ma che in Europa affronteranno un percorso in salita, visto il secondo posto nel girone. Il sorteggio di lunedì si annuncia complicatissimo per la squadra di Inzaghi, anche se l’ambiente professa ottimismo. Notizie ancora più complicate per il futuro del club arrivano poi dal fronte societario, con Steven Zhang chiamato a una scelta molto difficile. Una scelta che potrebbe incidere anche sulla sessione invernale di calciomercato, che verrebbe di fatto bloccato in entrata.

Inter, Oaktree avverte Zhang: cosa succede con il rifinanziamento del debito

Come noto, il presidente nerazzurro dovrà ripagare entro maggio 2024 il prestito da 250 milioni di euro fornito da Oaktree per finanziare il debito. Inclusi gli interessi, la cifra da versare è giunta intorno ai 300 milioni di euro.

La famiglia Zhang sta dialogando con Oaktree in queste settimane per capire quali saranno gli scenari. E’ verosimile che il rifinanziamento del debito possa avvenire con un altro partner, ma ci sarebbe una alternativa. Il fondo ha chiesto un tasso di interesse del 25% per procedere a un ulteriore finanziamento.

Una quota ritenuta molto elevata da Zhang e per questo si stanno avviando dialoghi con altri interlocutori, tramite l’intermediazione della Goldman Sachs, per estinguere la linea di credito esistente con Oaktree. Una corsa contro il tempo, occorrerà avere un accordo entro la fine di gennaio (sul tavolo ci sono colloqui con Sixth Street e con Ares Management) per permettere di mettere a posto tutti i documenti e saldare con Oaktree entro la data prevista. Diversamente la famiglia Zhang potrebbe addirittura essere costretta a passare la mano e cedere il club, vista la imponente situazione debitoria (debiti complessivi da 807 milioni, indebitamento netto da 308 milioni).