Supercoppa italiana, Napoli e Fiorentina ne guai: perché Inzaghi è favorito

Supercoppa Italiana, per Napoli e Fiorentina si mette male: perché l’Inter di Simone Inzaghi diventa ancor di più la super favorita

Riflettori puntati sulla Supercoppa Italiana a partire dal prossimo 18 di gennaio. Il nuovo format, quest’anno, prevedrà la partecipazione di 4 squadre non più di due, motivo per il quale, oltre alla vincenti di campionato (Napoli) e Coppa Italia (Inter) saranno coinvolte anche la seconda classificata in Serie A (Lazio) e la finalista sconfitta (Fiorentina).

Le date ufficiali sono state stabilite proprio in queste ore con l’incrocio tra Napoli e Fiorentina previsto per il 18 gennaio e la sfida tra Inter e Lazio per il 19. La finale è prevista per il 22 con le tre partite in programma che avranno luogo tra Riad e Gedda.

Nel weekend che si disputerà proprio tra le semifinali e la finalissima andrà in scena anche il 21° turno di Serie A, chiaramente ridotto da 10 a 6 partite. Le gare Bologna-Fiorentina, Inter-Atalanta, Sassuolo-Napoli e Torino-Lazio saranno chiaramente rinviate tra febbraio e marzo, tenendo in considerazione anche gli impegni europei di 5 delle 8 squadre coinvolte.

Supercoppa italiana, Inzaghi sorride: che guaio per Mazzarri e Italiano

La Supercoppa rappresenterà anche l’occasione per portare a casa il primo trofeo stagionale e del 2024 per una delle quattro squadre coinvolte in gara secca. Non tutte, però, partiranno con gli stessi favori del pronostico.

E’ chiaro a tutti che lo stato di forma attuale dell’Inter la pone come la grande candidata al successo finale, ma, al di là del valore assoluto delle squadre, sarà un altro il fattore da tenere in considerazione: la Coppa d’Africa.

A perderne maggiormente in questo senso, sarà il Napoli di Walter Mazzarri che dovrà rinunciare, una settimana prima della Supercoppa, a Victor Osimhen e Zambo Anguissa. Due perdite pesantissime alle quali dovranno sopperire Raspadori, Simeone e, momentaneamente, Cajuste.

La Lazio, per via della Coppa d’Asia, invece, perderà Kamada, fin qui poco utilizzato da Sarri. Anche la Fiorentina non se la passerà benissimo in quelle settimane. Per colpa della Coppa d’Africa partiranno Nzola, Kouamé e Duncan (con ogni probabilità), ma a destare maggiormente preoccupazione sono le condizioni di Nico Gonzalez.

L’argentino è uscito in barella per infortunio contro il Ferencvaros per un problema alla coscia, che appare grave. La speranza di Vincenzo Italiano è di recuperarlo proprio entro un mese, in vista della semifinale contro il Napoli.

Chi invece sarà quasi al completo è proprio l’Inter. Escluso Cuadrado, che dovrà sottoporsi ad un’operazione, al momento la rosa è a disposizione di Inzaghi in tutti i suoi effettivi. Sarà così fino a gennaio? La speranza dei nerazzurri è chiaramente questa, per alzare l’ennesimo trofeo.