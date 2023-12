Altro bomber KO, UFFICIALE: salta Genoa-Juve

Niente da fare per il centravanti, che non prenderà parte al match che si svolgerà stasera allo stadio Marassi

Genoa-Juventus sarà la partita di Serie A, che aprirà la sedicesima giornata di campionato.

Un match, che non vedrà la presenza di Retegui. L’attaccante, infatti, è ancora una volta indisponibile, come aveva annunciato ieri il suo allenatore, Alberto Gilardino. Adesso, però, non ci sono più dubbi: il centravanti non è presente nell’elenco dei convocati. Retegui sarà out al pari di Kean.

C’è invece Malinovskyi, che ha scontato un turno di squalifica. Un’ottima notizia per il Grifone, visto lo score dell’ucraino contro i bianconeri: sono ben tre i centri segnati alla Juventus dall’ex Atalanta