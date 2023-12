Non solo Kean, anche lui salta Genoa-Juve: “Domani non ci sarà”

L’annuncio sempre in conferenza stampa alla vigilia della sfida che andrà in scena allo stadio ‘Ferraris’

Moise Kean salterà Genoa-Juve e starà ai box per 3-4 settimane a causa di un problema alla tibia che si trascinava dietro da tempo, come annunciato da Allegri nella conferenza di vigilia. Ma domani al ‘Ferraris’ mancherà anche un altro attaccante…

Stiamo parlando di Retegui, bomber principe del ‘Grifone’ di Alberto Gilardino. Proprio il tecnico del ‘Grifone’ ha annunciato il forfait dell’ex Tigre: “Ha avuto un problema nella gara col Monza – ha dichiarato – Lo abbiamo valutato in questi giorni, ma al 90% non sarà della partita”.

2 gol in quattro presenze con la maglia dell’Italia, Retegui ha iniziato alla grande l’avventura in Serie A. Poi c’è stato un rallentamento per via di problemi fisici.

Pagato dal Genoa circa 14 milioni di euro, fin qui il classe ’99 nato in Argentina ha messo a segno 5 reti tra campionato e Coppa Italia. Una media di un gol ogni 793′ in Serie A, di 147′ in Coppa.