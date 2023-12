Juve, Allegri: “Kean out 3-4 settimane. Inter? Puntano alla seconda stella, sono i favoriti”

E’ tempo di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Altro turno d’anticipo di venerdì per i bianconeri, stavolta sarà trasferta a Genova. Di fronte il ‘grifone’ di Alberto Gilardino, che non vince da quattro giornate

In vista della sfida contro il Genoa, valevole per la 16^ giornata di Serie A, ha parlato come di consueto nella sala stampa dell’Allianz Stadium mister Allegri. Ecco le sue parole in conferenza.

Che atteggiamento dovrà avere la Juve? “Il Genoa in casa ha dei numeri importanti, è aggressiva e gioca un buon calcio. Troveremo Dragiusin, De Winter e Vogliamo, che sono cresciuti nella Juve”

“Sappiamo la difficoltà della partita”

Rabiot?: “Sta bene. Kean abbiamo deciso di fermarlo. Il problema alla tibia lo abbiamo portato avanti, ma lui si è messo a disposizione ma ora deve fermarsi per 3-4 settimane. Sono tutti a disposizione, tranne De Sciglio. Weah a disposizione”.

“Giorgio ha le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli, sarà lui a scegliere. Bonucci? Non lo so, credo che abbia intenzione di fare l’allenatore. Gli auguro il meglio e magari avrà le qualità per allenare la Juve. I mestieri sono diversi, non è una equazione matematica”

“A inizio anno era difficile immaginare una classifica così, ma mancano quattro gare alla fine del girone di andata. Dobbiamo tenere l’equilibrio. Dobbiamo gestire i momenti, dobbiamo fare di tutto per non avere momenti difficili. Il Genoa è uno scoglio molto grosso”.

“L’inter è la favorita, lo hanno detto loro che puntano alla seconda stella. Noi abbiamo un percorso diverso, dobbiamo fare un passettino alla volta. Il campionato è un percorso che va giocato con equilibrio e serenità. Dobbiamo continuare a lavorare”

“Il risultato perfetto sarebbe 3-0 per soffrire meno, ma va bene anche 1-0. Se a Genova impatti male la partita può succedere di tutto. Ricordo una volta, pronti-via eravamo sotto di tre gol”.

“La lotta con gli allenatori giovani e bravi? Noi cerchiamo di difenderci bene, indipendentemente da come uno interpreta il lavoro. Ringrazio Ancelotti di avermi messo con lui e Mourinho, siccome è il più vincente di tutti nel mondo”.

“Yildiz avrà più spazio”

Chiesa e Vlahovic: “Sono contento degli attaccanti, Dusan ha fatto delle partite tecniche ed è in una buona condizione fisica e mentale. Domani può fare gol”.

Miretti: “Si sta allenando bene, sono state scelte tecniche. Quota Scudetto? Credo sia rimasta sui 90/92. Per quanto riguarda la Champions League, la quota momentaneamente è sui 72”

“Non sono sorpreso, sono incuriosito da quello che potremmo fare. La caratteristica migliore è che siamo migliorati velocemente. Non c’è una prima donna che mette i propri obiettivi personali davanti a quelli di squadra”

“Non sono stanco e la Juventus ha ottimi dirigenti. Quando la società è strutturata bene dà forza alla squadra. Qui non è mai mancato questo”.

In aggiornamento… .