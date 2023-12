La rivincita di Donnarumma: condanna il Milan e sogna in grande

Il Psg di Gianluigi Donnarumma si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Niente da fare per il Milan. Stavolta ad esultare è il portiere italiano

Non è bastato il successo contro il Newcastle per conquistare il passaggio agli ottavi di finale di Champions. Il Milan retrocede in Europa League e a gioire è il Psg di Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore italiano è arrivato a pari punti (otto) con la sua ex squadra e a fare la differenza, così, è stata la differenza reti, con il 3 a 0 al Parco dei Principi decisivo.

E’ un po’ una sorta di rivincita per Donnarumma, che nel doppio confronto con il Milan ha dovuto fare i conti con la rabbia e la delusione dei tifosi rossoneri, che non hanno smesso di contestarlo. A San Siro, nonostante ciò, però, il classe 1999 è stato il migliore in campo della sua squadra.

Ieri, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund, ha potuto festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, incassando anche i complimenti di Giorgio Chiellini, che dagli studi di Sky ha speso parole importanti per il suo ex compagno di squadra, affermando che sia il miglior giocatore italiano.

La conversazione tra i due è stata però davvero complicata e quasi surreale per via di un collegamento con più di un problema tecnico: ne è nato così un vero e proprio siparietto, accompagnato dalle risate e dai sorrisi di Donnarumma.

Tra Psg e Italia, è la stagione di Donnarumma

Donnarumma, d’altronde, ha davvero tanto da sorridere in questo periodo: con il Psg è primo in classifica in Ligue 1, con quattro punti di vantaggio sul Nizza secondo, e in Champions League potrà giocare gli ottavi di finale, contrariamente al Milan e ai suoi ex compagni, che ieri erano tristi e affranti per la retrocessione in Europa League.

Donnarumma può sorridere, inoltre, anche per l’Italia e per un Europeo che è pronto a vivere questa estate da protagonista, magari come nell’ultima edizione, quella in cui gli azzurri trionfarono grazie alle sue parate, facendo impazzire di gioia un intero popolo.