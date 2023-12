Chiellini e l’intervista a Donnarumma: ecco perché in diretta sono scoppiati a ridere

Dopo la qualificazione del PSG alla fase a eliminazione diretta della Champions, Chiellini ha intervistato Donnarumma: risate in diretta

Per la rubrica ‘il bello della diretta’, ieri sera negli studi di Sky Sport c’è stato un momento molto divertente quando Gigio Donnarumma si è presentato davanti alle telecamere per rispondere alle domande di Giorgio Chiellini.

Il portiere della Nazionale era felice per il passaggio del turno in Champions League con il suo Paris Saint-Germain e l’ex capitano della Juventus voleva esprimere ancora una volta tutta la propria stima, ma dei problemi tecnici hanno reso la situazione surreale. Donnarumma aveva un ritardo nel ritorno audio e continuava a fermarsi, mentre quando parlava Chiellini lo interrompeva per dirgli che lo sentiva. Un tira e molla che si è protratto per diverso tempo e che è culminato nelle risate di tutti i presenti in studio.