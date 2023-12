Juve, Kean starà fuori un mese: può essere il momento di Yildiz

La Juventus è prossima alla trasferta di Genova. I bianconeri domani giocheranno nel capoluogo ligure contro il Genoa. Questa mattina, la conferenza stampa di mister Max Allegri che ha annunciato il forfait di Moise Kean

L’attaccante italiano è alle prese con il problema alla tibia. Con il classe 2000 ai box, sono in rialzo le quotazioni di Kenan Yildiz, alla ricerca di maggior spazio e minuti.

La notizia della giornata è servita. Se per Adrien Rabiot è tutto rientrato, così come per Daniele Rugani, e per Timothy Weah si va verso il recupero, le cose non stanno così per Moise Kean. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Genoa valevole per la 16esima giornata di Serie A, mister Massimiliano Allegri annuncia che l’attaccante italiano è costretto a stare fermo ai box: “Per tre-quattro settimane”, dice il mister. Insomma, un mesetto senza l’attaccante.

Non propriamente una buona notizia per la Juventus, che già non gode di un attacco prolifico, né per lo stesso Kean che è fermo ancora a zero gol in campionato. Il giocatore però è alle prese con un problema osseo – alla tibia – e dovrà sottoporsi a magneto-terapia, unita al dovuto riposo. Lo conferma Allegri: “Il problema alla tibia lo abbiamo portato avanti e lui si è messo a disposizione ma giocava con dolore, è arrivato il momento di fermarsi”. L’unico a trarre vantaggio da questa situazione può essere Kenan Yildiz, che diventa quindi il ‘primo cambio’ a disposizione, in caso di sostituzione o assenza di Federico Chiesa. Considerando chiaramente Arek Milik il cambio ‘naturale’ di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus: il forfait di Moise Kean dà spazio a Kenan Yildiz, che deve giocare di più

Il ritornello ‘in attacco stanno tutti bene’, sostenuto da Allegri più volte, non si è ripetuto questa mattina. Moise Kean si ferma, più spazio per Kenan Yildiz.

Cinque apparizioni per trentasei minuti giocati. Basta questo, per descrivere la stagione di Kenan Yildiz, sinora, tra le file della prima squadra della Juventus di Max Allegri. Troppo poco, decisamente troppo poco.

L’esordio alla prima contro l’Udinese, poi qualche minuto alla seconda contro il Bologna. Successivamente un quarto d’ora contro l’Atalanta nel pareggio di Bergamo, quindi il gettone nel derby col Torino. Ultima apparizione, in casa contro l’Hellas Verona a fine ottobre, dove per poco non porta in vantaggio la Juventus nei minuti di recupero, quando la gara era ancora sullo 0-0 (poi decisa qualche istante dopo dalla rete di Cambiaso).

Il forfait di Moise Kean apre qualche possibilità al turco classe 2005. Anche mister Allegri ha dichiarato, in merito all’assenza dell’attaccante azzurro: “Kenan avrà sicuramente più spazio. Sta crescendo così come tutti gli altri ragazzi”. Se lo augurano i tifosi, che chiedono a grande voce l’impiego del turco, così come il giocatore stesso e il suo entourage. Le voci intorno al talentuoso giocatore nato in Germania non si placano e uno scarso utilizzo non fa altro che alimentare le voci che vedono la giovane stella lontana dalla Juventus e da Torino. Nel mentre, Kenan è pronto a cogliere questa opportunità, anche se verosimilmente non sarà titolare contro il Genoa. In attesa dell’occasione giusta e del primo gol con la Juve dei grandi.