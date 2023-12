Europa League, vincitore già deciso: Milan e Roma senza scampo

Il Milan è ‘retrocesso’ in Europa League ed è atteso dal play-off per accedere agli ottavi: i rossoneri sulla carta da podio

Si è chiusa ieri la fase a gironi della Champions League, dando così i suoi ultimi verdetti in chiave qualificazione e ‘retrocessione’. Inter, Napoli e Lazio sono approdate agli ottavi da seconde classificate e si troveranno ad affrontare quindi un sorteggio durissimo lunedì sera a Nyon.

Non è riuscito nell’impresa il Milan, che ha chiuso a pari punti con il PSG ma al terzo posto per colpa della differenza reti negli scontri diretti. La squadra di Pioli si è qualificata così per la prima volta in Europa League passando per il girone di Champions. I rossoneri raggiungono così Roma e Atalanta, che devono ancora giocare l’ultima del loro girone ma sono già sicure della qualificazione. La Dea riprenderà sicuramente dagli ottavi in quanto prima con un turno di anticipo mentre il Milan dovrà passare per il play-off di febbraio e così – a meno di miracoli – la Roma. La squadra di Pioli dovrà vedersela con una delle seconde classificate dei gironi di Europa League, ma inevitabilmente già da ora diventa una delle squadre più accreditate per la vittoria finale. Non la favorita, ma sul podio.

Euro Club Index, la piattaforma che si occupa di stilare ranking attraverso lo studio di statistiche e pronostici, ha formulato una classifica delle squadre di Europa League secondo la percentuale di possibilità per la vittoria finale. Insomma, chi è più probabile che vinca il torneo. In totale sono 20 i club considerati, su un totale di 24 che da stasera alle 23 saranno qualificate tra ottavi e play-off. Tra queste, ovviamente anche le tre italiane.

Europa League, le percentuali di vittoria: Liverpool dominatore, Milan sul podio

Partiamo dal basso, con Shakhtar Donetsk, Braga e Galatasaray che hanno meno dell’1% di possibilità. Poi Rennes, Feyenoord e Slavia Praga che invece hanno l’1% ‘pieno’. Con il 2% di chance troviamo invece Lens, Villarreal, Marsiglia e Friburgo. Salendo ecco Roma e Sporting CP, entrambe con il 3% di possibilità di vincere l’Europa League. I giallorossi, quindi, difficilmente secondo questa classifica riusciranno a centrare ancora la finale. Favorite rispetto alla squadra di Mourinho sono Atalanta, Betis e Benfica, con il 4%.

Con il 5% invece ecco due inglesi come Brighton e West Ham. Ed ecco che si arriva sul podio: il Milan si attesta al 7%, poi il Bayer Leverkusen all’11% e infine il Liverpool che si prende addirittura il 40% di chance di trionfo in questa competizione. Alla luce di questi numeri, i rossoneri hanno possibilità di proseguire parecchio nel torneo, magari in semifinale, ma senza andare oltre. Di sicuro l’obiettivo è quello e anche Stefano Pioli lo ha ribadito ieri sera: “Ora cerchiamo di vincerla”.