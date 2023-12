Pioli mastica amaro, svela il suo rimpianto e chiosa: “Mi dispiace”

Le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Amazon Prime Video nel post partita di Newcastle-Milan

Al Milan serviva una vittoria contro il Newcastle e la contemporanea sconfitta del Psg. Alla fine, però, il Borussia Dortmund non è riuscito a griffare il successo. Ragion per cui i rossoneri non sono riusciti a strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Tanto il rammarico di Stefano Pioli ai microfoni di Amazon Prime Video. Ecco quanto riferito:

“Rimpianto? La prima partita contro il Newcastle avremmo dovuto vincerla. Dispiace, alla Champions ci tenevamo tanto. Altrettanto vero che l’Europa League è una manifestazione importante che il Milan non ha mai vinto. Serata dolce-amara; il Milan non vinceva in Inghilterra da 2005. Ci abbiamo creduto, lottato contro una squadra che ha messo tanto in tutto. C’è soddisfazione per la vittoria, ma è chiaro che un po’ di rammarico e di delusione per l’uscita dalla Champions c’è. Faremo di tutto per andare il più avanti possibile. Sapevamo che il girone fosse difficilissimo, non abbiamo saputo approfittare di qualche occasione dove avremmo potuto fare meglio”.

Pioli ha poi risposto alla domanda circa i nuovi obiettivi della stagione: “Adesso penseremo a far bene in Europa League. Noi dobbiamo pensare di far bene in campionato, consolidare il terzo posto con la speranza, la voglia e l’ambizione di fare di più. L’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro. Ci dobbiamo concentrare sul campionato, dove non abbiamo ancora trovato quella continuità necessaria per stare avanti. Adesso concentriamoci sul campionato perché dobbiamo ritrovare la vittoria, abbiamo partite importanti e un avversario difficile come . L’obiettivo minimo in campionato è arrivare tra le prime quattro: troppo importante per il club e per i tifosi ritornare a giocare la Champions”.

Newcastle-Milan, Pioli nel post partita: “Credo che questa squadra sia forte, ma…”

Inevitabile poi un bilancio e un confronto rispetto al cammino dello scorso anno in Champions League, che vide il Milan raggiungere le semifinali:

“La riflessione è fatta in questo senso: che abbiamo fatto peggio in Champions League rispetto all’anno scorso. Stiamo parlando di bilanci, ma la stagione non è ancora terminata. Ci sono tante soluzioni da affrontare. Più sollevato? Sono convinto delle potenzialità della squadra e mi dispiace che non siamo riusciti o non sono riuscito a portare al massimo questo potenziale. Credo che questa squadra sia forte, che possa fare bene e meglio di quanto fatto stasera”.