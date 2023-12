Esonero a fine stagione: sentenza definitiva per Pioli

L’allenatore rossonero non è riuscito a qualificarsi agli ottavi a causa del pareggio tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain

Non è bastata una prestazione coraggiosa e vincente in casa del Newcastle al Milan per aggiustare la classifica ed ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Il pareggio maturato sull’altro campo tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, ha infatti condannato i rossoneri alla ‘retrocessione’ in Europa League.

Tutto sommato una magra consolazione al termine di un girone sicuramente non semplice, in una stagione che da qui in avanti può solamente migliorare. Il rendimento in campionato ha sin qui deluso le aspettative, come certificato dal terzo posto in classifica e dai 9 punti di ritardo sull’Inter capolista dopo 15 giornate. A questo punto, per Stefano Pioli e per i suoi ragazzi l’obiettivo minimo è quello di blindare per quest’annata la qualificazione Champions e cercare di andare più avanti possibile in Europa League.

Lo stesso allenatore rossonero, rammaricato per non essere riuscito nell’impresa di superare la fase a gironi, si è comunque detto fiducioso al termine dell’incontro di ieri sera delle chance della sua formazione di poter far bene anche in una competizione europea meno prestigiosa, ma altrettanto complicata e importante. Pioli sa bene che nell’ultimo periodo da parte del club la fiducia nei suoi confronti è diminuita e che dovrà limitare al minimo gli errori.

Calciomercato Milan, i tifosi stanchi di Pioli: esonero a prescindere

Chi sembra non voler più concedere altre opportunità all’allenatore del Milan, è il popolo rossonero.

Stando ai risultati del sondaggio lanciato da Calciomercato.it ai propri lettori, la fiducia verso Stefano Pioli da parte dei tifosi è ai minimi storici. Al quesito proposto su Twitter in merito a come dovrebbe muoversi la società rossonera nei confronti del tecnico da qui a fine stagione, il 73,7% degli utenti ha cliccato l’opzione ‘Esonero a prescindere’. Solamente il 15,8% confermerebbe ‘al buio’ il tecnico milanista, mentre l’8,8% gli direbbe addio in caso di mancata vittoria dell’Europa League. Ultimo posto per l’esonero senza qualificazione Champions con l’1,8%.