Doping, sentenza UFFICIALE: squalificato per quattro anni

Il doping protagonista non solo nel mondo del calcio: l’atleta, infatti, è stato squalificato per ben quattro anni

Nel calcio il caso Pogba ha scosso il mondo bianconero con il centrocampista ad attendere la sentenza per capire quale sarà il suo prossimo futuro. Il doping però non scuote solo uno degli sport più seguiti al mondo ma è protagonista, purtroppo, anche in altre manifestazioni sportive.

Il mondo dell’atletica è stato scosso dalla squalifica, per ben quattro anni, del siepista azzurro Ahmed Abdelwahed a causa della violazione della normativa antidoping per l’uso di Meldonium. Una notizia pesantissima per l’atleta che si vede cancellati tutti i risultati ottenuti dal diciannove agosto 2022 quando ottenne la medaglia d’argento nella finale dei 3000 siepi agli Europei di Monaco di Baviera.