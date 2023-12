Pioli non ha alternative: c’è solo un nome in caso di esonero

Il Milan in casa del Newcastle si gioca le ultime speranze di accesso agli ottavi di Champions League: rimane in bilico la posizione di Stefano Pioli in panchina

Milan al bivio della stagione. Serve solo la vittoria nella tana del Newcastle per restare in Europa e sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League.

I rossoneri devono fare bottino pieno e tifare Borussia Dortmund nell’altra sfida del girone tra i tedeschi (già qualificati) e il Paris Saint-Germain, altrimenti il ‘Diavolo’ dovrà accontentarsi dell’Europa League. Non c’è Ibrahimovic al seguito della squadra dopo l’ufficialità del ritorno, ma Pioli in compenso recupera Leao in attacco con il portoghese chiamato a trascinare i rossoneri verso l’impresa. Il tecnico piacentino si gioca tanto nella serata di Newcastle: credibilità e futuro per continuare al timone del Milan. Pioli cerca la qualificazione e il rilancio dalla Champions, mentre un crollo verticale dopo il KO di Bergamo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Milan, Pioli al bivio: gli scenari in panchina

Tutto infatti tornerebbe in discussione se il Milan perdesse in malo modo al St. James’ Park come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’.

La proprietà non sarebbe convinta a cambiare a stagione in corso nello scenario peggiore, però evidentemente Cardinale e la dirigenza si aspettano delle risposte. La filosofia della società non cambierebbe, anche perché in caso di benservito a Pioli non ci sarebbero sulla piazza dei profili all’altezza per rimpiazzare l’attuale allenatore emiliano. Resterebbe in lizza solo la soluzione ponte con la promozione in prima squadra dell’attuale tecnico ella Primavera Abate, un’opzione comunque che il Milan scarterebbe e che non vorrebbe prendere in considerazione. A Newcastle Pioli vuole ritrovare il suo Milan e superare la tempesta per dare nuovo slancio alla stagione del ‘Diavolo’.