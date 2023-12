Ibrahimovic torna al Milan, ora è UFFICIALE: il ruolo al fianco di Cardinale

Ufficiale il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, lo svedese entra in società con un ruolo cruciale nella dirigenza

La notizia era attesa da settimane e per stamattina l’annuncio era nell’aria. Ora finalmente ci siamo: Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. E lo fa non con un ruolo di mera rappresentanza e da ‘bandiera’, ma sarà molto di più.

Come si apprende dal relativo comunicato ufficiale reso noto da Redbird, Ibrahimovic sarà “Partner Operativo per il portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan“. Dunque, lo vedremo molto vicino al numero uno del colosso proprietario dei rossoneri, affiancando direttamente Gerry Cardinale e aiutandolo nel processo di crescita e sviluppo di tutto il gruppo, non soltanto per quanto riguarda il Milan.

Per quanto concerne il suo rapporto con la squadra, si legge: “Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club“.