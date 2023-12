Inzaghi fa discutere su Thuram: “Scelta tecnica”. L’elogio a Cuadrado

Niente da fare per l’Inter: la Real Sociedad esce imbattuta dal Meazza e strappa il primo posto del girone ai nerazzurri. Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

Inter spuntata e senza bollicine rispetto agli standard al quale ci ha abituato negli ultimi tempi. Simone Inzaghi fallisce l’obiettivo primo posto e trema in vista del sorteggio degli ottavi di Champions League di lunedì a Nyon.

La Real Sociedad come all’andata imbriglia i nerazzurri e fa festa a San Siro per un risultato storico. Inzaghi però non ha rimpianti per le scelte di formazione e va controcorrente: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso il girone da imbattuti. Siamo tutti felici e orgogliosi. Volevamo il primo posto, ma abbiamo affrontato un avversario molto forte che nella Liga mette in difficoltà Real Madrid e Barcellona. Rispetto a San Sebastian abbiamo fatto molto meglio: all’andata il risultato ci stava largo e meritavano loro, mentre stasera avremmo meritato di più noi”.

Inzaghi prosegue e applaude il rendimento fin qui della sua Inter: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, sono stati quattro mesi fatti molto bene. Abbiamo raggiunto due grandissimi obiettivi che volevamo con tutte le nostre forze con gli ottavi di Champions e il Mondiale per Club. Il sorteggio sarà adesso meno agevole, ma ci penseremo da febbraio“.

Ha lasciato un po’ perplessi la scelta di Inzaghi nella ripresa di togliere dalla mischia Thuram, uno dei pochi a convincere di fronte ai baschi di Alguacil: “Marcus non ha avuto nessun problema, è stata una scelta tecnica. Nel primo tempo aveva valori altissimi, avrei aspettato dieci minuti, poi in quel momento ho deciso di cambiare lui. Tutti mi hanno dato delle risposte importanti. Cuadrado ad esempio avrebbe giocato meno con Pavard e Dumfries disponibili, non può allenarsi regolarmente e convive con un problema. Mi ha dato grande disponibilità e lo ringrazio”.