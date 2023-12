PAGELLE E TABELLINO Inter-Real Sociedad 0-0: Sanchez in gabbia, Inzaghi a secco

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Real Sociedad, match del Meazza valevole per la fase a gruppi di Champions League. Nerazzurri fermati sullo 0-0: sfuma il primo posto per Inzaghi

L’Inter non va oltre lo 0-0 a San Siro contro la Real Sociedad e deve accontentarsi del secondo posto nel girone di Champions League.

I nerazzurri stasera non brillano e faticano a impensierire i baschi, che controllano senza troppe sollecitazioni il risultato e mettono il muso davanti a Lautaro e compagni in classifica per la differenza reti. Male Cuadrado e Sanchez, Thuram è l’unico a provarci. Nella Real Sociedad in evidenza Zubimendi, non graffia invece Sadiq. Il turnover stavolta non dà i frutti sperati e Inzaghi trema in vista dell’urna di venerdì a Nyon.

INTER

Sommer 6

Darmian 6

Acerbi 6

Carlos Augusto 5,5

Cuadrado 5

Frattesi 5,5

Calhanoglu 6 (82′ Asllani SV)

Mkhitaryan 6 (65′ Barella 5,5)

Dimarco 5,5 (77′ Bastoni SV)

Sanchez 5 (65′ Lautaro Martinez 5,5)

Thuram 6,5 (65′ Arnautovic 5)

Allenatore: Inzaghi 5,5 – Inter al piccolo trotto e in difficoltà nel prima tempo di fronte alla ragnatela di passaggi della Real Sociedad. A provarci è il solo Thuram, la situazione non cambia neanche con l’ingresso dei big Lautaro e Barella. Il turnover non paga, per la prima volta a secco in stagione: il sorteggio agli ottavi adesso sarà durissimo.

TOP Inter: Thuram 6,5 – Le folate del francese fanno paura alla difesa ospite. Non trova la stoccata da tre punti, però è un pericolo costante. Corre tanto e non si risparmia, esce stremato.

FLOP Inter: Sanchez 5 – Stavolta delude e pasticcia palla al piede. Il leone non ruggisce e rimane in gabbia. Occasione sprecata per cileno nella notte di Champions.

REAL SOCIEDAD

Remiro 6

Traore 6

Zubeldia 6 (77′ Elustondo SV)

Le Normand 6,5

Munoz 6 (87′ Tierney SV)

Merino 6

Zubimendi 7

Zakharyan 6,5 (77′ Magunacelaya SV)

Kubo 6,5 (87′ Fernandez SV)

Sadiq 5 (60′ Turrientes 6)

Oyarzabal 6

Allenatore: Alguacil 6,5 – La Real Sociedad fa la partita e spaventa l’Inter per un’ora abbondante di gara. Nel finale piccolo calo, ma senza rischiare troppo dalle parti di Remiro. Dalla quarta fascia al Primio posto: la classifica non mente per quello che si è visto nel girone e nelle due sfide tra San Sebastian e San Siro.

TOP Real Sociedad: Zubimendi 7 – Personalità da vendere, fa sempre la cosa giusta. Ormai non stupisce più: alfiere imprescindibile dei baschi, cattura l’occhio anche nella serata di San Siro.

FLOP Real Sociedad: Sadiq 5 – Lento e impacciato l’ex Roma, fa il solletico alla difesa nerazzurra. Bocciato al suo ritorno in Italia.

Arbitro Scharer 5,5

Il tabellino di Inter-Real Sociedad: Cuadrado spaesato, Zubimendi detta legge

INTER-REAL SOCIEDAD 0-0

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu (82′ Asllani), Mkhitaryan (65′ Barella), Dimarco (77′ Bastoni); Sanchez (65′ Lautaro Martinez), Thuram (65′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Stankovic, Klaassen. Allenatore: Inzaghi

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traore (87′ Tierney), Zubeldia (77′ Elustondo), Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Zakharyan (77′ Magunacelaya), Kubo (87′ Fernandez), Sadiq (60′ Turrientes), Oyarzabal. A disposizione: Marrero, Odriozola, Pacheco, Martin, Olasagasti, André Silva, Zarate, Dadie. Allenatore: Alguacil

Arbitro: Scharer (Svizzera)

VAR: San (Svizzera)

Ammoniti: Zubeldia (R), Zakharyan (R), Zubeldia (R), Lautaro Martinez, Kubo (R), Elustondo (R)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 6′; spettatori 69.010