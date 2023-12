Inter, che disastro: il dato preoccupante sul sorteggio di Champions

L’Inter è arrivata seconda nel girone di Champions e ora si prospetta un sorteggio durissimo per gli ottavi: un dato allarma Inzaghi e i tifosi

Una serata storta per l‘Inter, che ha portato a casa uno scialbo pareggio per 0-0 contro la Real Sociedad a San Siro, chiudendo al secondo posto nel proprio girone di Champions. Mai come quest’anno, arrivare primi, era fondamentale per evitare un sorteggio estremamente ostico.

Dall’urna di Nyon, lunedì prossimo verranno estratti gli incroci per gli ottavi di finale, che avranno inizio esattamente tra due mesi, il prossimo 13 febbraio. Le prime classificate dei gironi, che si concluderanno ufficialmente stasera, sono avversarie di altissimo livello, al contrario delle seconde che, tolte proprio l’Inter ed il Napoli, sarebbero risultate estremamente più abbordabili per le italiane.

In attesa di capire il futuro del Milan (serve un miracolo), quello della Lazio (potrebbe arrivare in testa o seconda) e quello tra PSG e Borussia Dortmund, l’Inter conosce già i nomi delle altre potenziali avversarie: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Arsenal, Barcellona e, appunto, una tra PSG e Borussia. Oltre all’Atletico Madrid, che dovrà giocarsi il primo posto con i biancocelesti.

Inter, sorteggio da incubo: il dato che spaventa

Abbiamo voluto analizzare i precedenti dell’Inter con ognuna delle sue potenziali avversarie agli ottavi di finale. Escluso il possibile Paris Saint Germain (che dovrebbe vincere a Dortmund), mai affrontato in competizioni ufficiali, gli altri incroci presentano dei dati allarmanti.

Si parte con il Real Madrid, la più affrontata tra le possibili rivali agli ottavi. Con i Blancos lo score è di 19 partite, delle quali 7 vinte, 2 pareggiate e ben 10 perse. Gli ultimi precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions 2020/21 con vittoria del Real per 1-0 a San Siro e 2-0 in Spagna. L’Inter non batte il Madrid dal novembre del 1998.

La seconda squadra più sfidata è il Barcellona con 16 incontri ed un pessimo score di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. I precedenti sono recentissimi, dato che risalgono al 2022 con i nerazzurri che sorridono grazie ad un 3-3 in trasferta ed un 1-0 in casa. L’ultimo ko nel dicembre del 2019.

Male anche contro il Bayern Monaco, dato che in 9 precedenti l’Inter ha vinto solo 3 partite, pareggiandone una e perdendone 5. Anche in questo caso, l’ultimo incrocio risale al 2022 con doppia vittoria tedesca per 2-0. I nerazzurri non battono i bavaresi dal 2011 in un 3-2 in Germania agli ottavi di finale.

Il dato più positivo, che fa sperare in questa pescata ad Inzaghi, è legato al Borussia Dortmund. Nelle 6 partite giocate sono arrivate infatti 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Una delle due vittorie tedesche è arrivata nell’ultimo incrocio, bel 2019 per 3-2, mentre sempre nello stesso anno, nella gara d’andata a San Siro, fu l’Inter ad imporsi per 1-0.

In completa parità, invece, il dato con l’Arsenal: 2 partite, una vittoria a testa. L’anno era il 2003 e da vent’anni le due squadre non si affrontano. A Londra roboante vittoria interista per 3-0, a San Siro clamoroso successo inglese per 5-1.

Un solo precedente, invece, con Manchester City e Atletico Madrid, entrambi terminati con una sconfitta nerazzurra. Nel primo caso, parliamo dell’incrocio più recente, la finale di Champions League dello scorso anno vinta per 1-0 da Guardiola. Con gli spagnoli, invece, finale di Supercoppa nel 2010 e vittoria per 2-0 di Aguero e compagni.

Insomma l’Inter, pareggiando con la Real Sociedad, si è complicata parecchio la vita e ora dovrà solo augurarsi in un sorteggio benevolo. In caso contrario, sarà l’occasione giusta per abbattere la cabala e puntare ai quarti di finale.