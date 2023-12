Milan, mistero in difesa: così Pioli è nei guai

Il danese non si è allenato nemmeno oggi e va verso il forfait. Disegnare la difesa per il Newcastle è un problema

Continua ad essere rimandato il rientro in gruppo di Simon Kjaer. Un grosso guaio per Stefano Pioli, costretto a vivere in totale emergenza.

Anche oggi il difensore non ha lavorato con il resto della squadra e va chiaramente verso il forfait per la delicatissima sfida contro il Newcastle di domani sera. Il tecnico di Parma potrà dunque contare solamente su Fikayo Tomori come centrale difensivo, viste le assenze di Pierre Kalulu e Malick Thiaw.

Davanti a Mike Maignan, il reparto verrà così completato da Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Theo Hernandez. Proprio quest’ultimo è l’indiziato numero uno a giocare al centro, ma non è da escludere che alla fine ci sia l’ex Roma vicino a Tomori.

In panchina non ci sarà nemmeno Jan-Carlo Simic, non essendo al Milan da più di due anni. Sono in lista B e aggregati in gruppo, invece, Bartesaghi e Nsiala.

Milan, contro il Monza out anche Calabria

Il Milan pensa chiaramente al Newcastle, ma da giovedì ci sarà da preparare il Monza, un match da non sbagliare per riprendere il cammino in Serie A. Contro i brianzoli l’emergenza sarà massima per via della squalifica di Davide Calabria, che andrà a complicare ancor di più tutto.

Il rischio è di avere tre giocatori fuori ruolo per comporre il reparto difensivo: se Pioli dovesse decidere di non affidarsi ai ragazzi della Primavera, il reparto arretrato, infatti, sarebbe composto da Musah, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi. La logica, però, suggerirebbe l’utilizzo di uno tra Simic e Bartesaghi al centro, così da avere l’ex Roma e il francese nei loro ruoli naturali.

Ma c’è tempo per capire quale sarà la soluzione migliore, con la speranza che Kjaer giovedì mattina torni ad allenarsi in gruppo, dando la sua disponibilità per domenica. Il danese appare sempre più un mistero, dato che si fermò oltre un mese fa, prima di Napoli-Milan, per un affaticamento muscolare. Affaticamento che poi si è rivelato essere una lieve lesione. Pioli qualche giorno fa aveva annunciato il suo rientro contro l’Atalanta, ma così non è stato e anche domani sarà out.

A gennaio non si potrà far altro che correre ai ripari, con l’acquisto di due centrali: uno potrebbe essere Gabbia, di ritorno dal Villarreal, l’altro un ‘inglese’, con la speranza che l’Arsenal apra al prestito con diritto di riscatto per Kiwior, ma ci sono altre piste che Moncada sta seguendo. Dal primo giorno utile di mercato, il Milan dovrà avere tra le mani il suo centrale. Non ci sono alternative.