Milan: Leao fa sorridere Pioli, le ultime su Kjaer e Okafor | VIDEO CM.IT

Le ultime dal centro sportivo di Carnago, dove la squadra di Pioli si sta allenando in vista del match contro il Newcastle di domani sera

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà il Newcastle per l’ultima giornata della fase a gironi.

Serve un successo per restare in Europa, ma sarà la sfida tra il Borussia Dortmund e Psg a decidere se il Diavolo giocherà nella competizione internazionale più importante. Serve un successo anche per blindare la panchina di Stefano Pioli, che per l’occasione potrà contare sul suo giocatore più importante, Rafa Leao.

L’attaccante portoghese – nella rifinitura della vigilia, in corso a Milanello – sta lavorando con il gruppo (è da venerdì che si allena con il resto dei compagni), così come Noah Okafor, che potrebbe strappare una convocazione. Lo svizzero, dopo i problemi muscolari accusati con la Svizzera, era tornato a disposizione nella giornata di ieri.

A Milanello ci sono, dunque, tutti gli attaccanti. Non c’è, invece, Zlatan Ibrahimović, che in molti si aspettavano già a Carnago, ma non è l’unico assente.

Newcastle-Milan, Kjaer out: la situazione

Le luci dei riflettori, infatti, erano puntate anche su Simon Kjaer. C’era una piccola speranza di poterlo rivedere in campo, ma così non è stato.

Il danese non ha lavorato con il resto della squadra, resta dunque l’emergenza totale in difesa, con le assenze di Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Il reparto arretrato, davanti a Mike Maignan, non potrà che essere formato da Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Theo Hernandez, e Fikayo Tomori. La sorpresa potrebbe essere vedere l’ex Roma più al centro rispetto al francese. Da segnalare che anche il giovanissimo Nsiala si sta allenando con la prima squadra. E’ lui la prima alternativa ai titolari.

Non ci sono dubbi per quanto riguarda il centrocampo, con Pioli pronto a puntare sui migliori, con Ruben Loftus-Cheek, chiamato a trascinare la squadra, come fatto contro il Psg. Insieme all’inglese spazio a Reijnders e Musah. In avanti, con il rientro di Rafa Leao, c’è inevitabilmente lo spostamento di Christian Pulisic sulla destra. Al centro, ovviamente, Olivier Giroud.