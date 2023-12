Giuntoli gioca d’anticipo: cessione e colpo a gennaio

Cristiano Giuntoli potrebbe giocare d’anticipo e consegnare ad Allegri un grande colpo a gennaio: ma serve prima una cessione

La Juventus è l’unica squadra che sta riuscendo a competere con l’Inter in campionato, ma anche se i risultati non lo danno a vedere, la rosa a centrocampo è troppo corta. Per questo motivo la dirigenza sta lavorando ad un colpo sul mercato di gennaio e Cristiano Giuntoli potrebbe optare per una mossa a sorpresa: giocare d’anticipo per battere la folta concorrenza.

Da diversi mesi la situazione della Juventus è piuttosto chiara, così come i margini di manovra per un rinforzo a gennaio: un prestito o un’operazione che preveda la possibilità di pagare al termine della stagione. Ma la dirigenza bianconera potrebbe aver trovato un’altra strada, che porterebbe subito ad un colpo di primissimo piano: per farlo, però, serve una cessione immediata.

Sudakov è l’uomo giusto: la Juve pronta ad una cessione per averlo a gennaio

In cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora c’è Georgiy Sudakov, gioiellino classe 2002 dello Shakhtar Donetsk. Tutta Europa ha visto il talento dell’ucraino, che come raccontano i ben informati ha anche una cultura del lavoro non indifferente e rappresenta uno dei migliori talenti del calcio mondiale.

Proprio per questo motivo, però, la concorrenza che orbita intorno a Sudakov è folta e composta da grandi club. Tutti guardano al talento ucraino per la prossima estate, ma la Juventus potrebbe giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, Cristiano Giuntoli starebbe pensando di dare subito l’assalto a Sudakov, che ha osservato anche in prima persona, e per farlo avrebbe bisogno di una cessione a titolo definitivo.

I profili individuati dalla dirigenza per fare cassa sono principalmente due. In primis, c’è Samuel Iling-Junior: l’inglese non sta più trovando spazio e diversi club di Premier League, tra cui il Tottenham, sono interessati e per una cifra vicina ai 20 milioni di euro i bianconeri lo lascerebbero partire. Il secondo fascicolo, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle ultime settimane, è quello relativo a Kenan Yildiz: il turco vorrebbe avere più spazio e diversi grandi club lo tentano. Se dovesse arrivare l’offerta da 40 milioni, la Juve lo lascerebbe partire e investirebbe quel tesoretto per portare subito Sudakov a Torino.