Juve, a centrocampo prima Phillips e poi tutti gli altri: la situazione per Giuntoli e Manna

La Juventus di Allegri, ma anche di Giuntoli e quindi di Manna, è seconda in classifica. Distanza invariata dall’Inter, ancora davanti. Il mercato di gennaio si avvicina e la ‘Signora’ deve fare i conti con la coperta corta a centrocampo

Sulle strategie della Juventus ha parlato questa mattina il ds Giovanni Manna. Tanti i nomi sul taccuino, con la certezza di cogliere eventualmente la migliore opportunità.

Questa mattina, presso il ‘Circolo della Stampa’, in corso Stati Uniti a Torino il direttore sportivo Giovanni Manna ha ricevuto il premio USSI per il ‘Piemontese dell’anno 2023’, nella categoria dedicata al ‘dirigente dell’anno’. Un rinascimento importante per il direttore bianconero, artefice del progetto Next Gen e diretto braccio destro del football director Cristiano Giuntoli.

C’è feeling, tra il giovane direttore e il nuovo direttore, a detta dello stesso Manna, che esprime la soddisfazione del lavoro svolto in bianconero su tutti i settori, a partire dalle giovanili fino alla Prima squadra. Nel corso della chiacchierata prima di ricevere il premio, il ds però ammette che il centrocampo della Juventus è in deficit di unità: “La rosa era stata pensata con due giocatori in più”, in riferimento a Paul Pogba e Nicolò Fagioli, che hanno lasciato un buco numericamente e qualitativamente importante.

Calciomercato Juventus, le opportunità a centrocampo: da Phillips, a Fabian Ruiz, De Paul e Koopmeiners. Le strategie di Giuntoli e Manna

Si lavora sulle opportunità, a confermarlo il ds Giovanni Manna, questa mattina al Circolo della Stampa di Torino. A centrocampo però qualcosa la Juve dovrà fare: il nome più caldo è quello di Calvin Phillips.

La Juventus lavora forte su Calvin Phillips e lo fa a braccetto con l’agenzia del giocatore, la CAA Stellar che ne cura gli interessi. Il mister dei ‘citizens’ Pep Guardiola ha scaricato il mediano inglese: “Nella mia mente visualizzo la squadra ma non lui, mi dispiace molto”, insomma… un benservito. Situazione che mette a rischio la convocazione ad EURO2024 per il giocatore, da parte di Gareth Southgate ct dell’Inghilterra.

Si lavora sul prestito secco, con la Juventus che ha già incontrato l’agenzia del mediano e ora dovrà parlare col Manchester City, per sbloccare la faccenda. Le altre opzioni, a centrocampo, portano i nomi dei ‘soliti noti’. Il preferito di mister Massimiliano Allegri è Rodrigo De Paul, campione del mondo con l’Argentina e in forza all’Atletico Madrid. Odio e amore, l’esperienza in rojiblanco per l’ex Udinese, ma i ‘colchoneros’ chiedono 30 milioni di euro per il suo cartellino. Altro nome che stuzzica molto, e che Giuntoli conosce bene, è quello di Fabian Ruiz: non al centro del progetto Paris Saint Germain, ma comunque il club della capitale francese chiede 25 milioni per lasciarlo partire.

Il preferito dello stesso direttore, apprezzato molto anche da Manna, è Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Pezzo pregiato della nostra Serie A. La Juve ci ha provato in estate, il Napoli in maniera ancor più concreta. La ‘Dea’ ha però respinto anche offerte intorno ai 50 milioni. Un colpo quasi impossibile a gennaio. Un piccolo tesoretto, seppur non sufficiente per l’olandese, può arrivare da una cessione. Indiziato numero uno: Samuel Iling-jr.