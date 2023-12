Inzaghi come Guardiola e Klopp: “È il mio obiettivo”. L’indizio su Frattesi

Vigilia di Inter-Real Sociedad, match che deciderà il primo posto nel girone di Champions League: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter vola in campionato, restando davanti la Juventus dopo il travolgente successo per 4-0 nell’anticipo di sabato contro l’Udinese.

I nerazzurri di Inzaghi sono già qualificati anche per gli ottavi di Champions League e domani sera al Meazza contro la Real Sociedad si giocano il primo posto nel girone. Il primato del raggruppamento permetterebbe all’Inter di avere un sorteggio meno complicato per la fase a eliminazione diretta, con Lautaro Martinez e compagni che hanno un solo risultato a disposizione per scavalcare i baschi (davanti al momento per la differenza reti) in classifica. Il tecnico piacentino – al netto delle assenze di Pavard, Dumfries e de Vrij – potrebbe optare per diverse novità nella formazione titolare e far rifiatare, almeno inizialmente, capitan Lautaro.

Simone Inzaghi è conscio delle difficoltà delle gara intervenendo in conferenza stampa alla vigilia nel centro sportivo Appiano Gentile: “Domani sarà molto difficile, affrontiamo un avversario di qualità e di assoluto valore. Ci vorrà la migliore Inter per fare risultato. Domani ci giochiamo il primo posto, sarebbe importante passare come primi. In Champions sappiamo che tutte le avversarie sono difficili, ma il nostro obiettivo è finire in testa il girone. Qualcosa cambierò, ci sono dei giocatori importanti fuori che non mi aiutano nelle rotazioni. Non parlerei però di turnover, ma di normali cambiamenti”.

Inzaghi ha rinnovato a settembre fino al 2025 e spera di proseguire a lungo il matrimonio con l’Inter: “Ciclo lungo come Guardiola o Klopp? È il mio obiettivo quello di restare più tempo possibile in un club così grande. Tra il desiderio e l’auspico ci passa il campo e siamo giudicati ogni partita. Le cose passano velocemente nel calcio, bisogna fare la differenza soprattutto nei momenti più difficili”.

Inzaghi alla vigilia di Inter-Real Sociedad: “Frattesi pronto per giocare dall’inizio”

Frattesi era rimasto fuori sabato scorso, con Inzaghi che aveva spiegato la sua decisione all’ex Sassuolo direttamente in panchina. Il centrocampista della Nazionale rimane dietro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nelle gerarchie del tecnico, anche se in vista di domani si aprono le porte della titolarità per lui: “Davide sta bene. Già in settimana avevo avuto il dubbio se farlo partire con l’Udinese. In questi due giorni si è allenato al meglio. É pronto e penso che possa partire dall’inizio“, ha risposto Inzaghi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Sempere in mediana, il mister nerazzurro esalta Calhanoglu e svela un retroscena: “Subito dopo l’incidente di Eriksen ho chiamato Marotta e Ausilio perché leggevo che c’era Calhanoglu libero, che non rinnovava con il Milan. I direttori però lo avevano già contattato e la sua qualità era nota a tutti. Ha caratteristiche uniche da play ed è molto forte in quel ruolo”.

Infine, Inzaghi si sofferma sui possibili cambi di formazione: “A destra non ho tanta scelta sulla fascia, due tra Darmian, Cuadrado e Bisseck scenderanno in campo. Su Cuadrado sto valutando, ha sempre questa fastidiosa infiammazione che ancora non ha superato del tutto. Deciderò all’ultimo. Pavard? Come avete visto sabato con Thuram, direi che ha superato il test… (sorride, ndr). Credo che possa recuperare per la prossima partita”.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.