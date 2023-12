Inzaghi tra l’amore dei tifosi e Allegri: “Non è un affare tra Inter e Juve”

L’Inter schianta l’Udinese a San Siro e ritrova la vetta della classifica a spese della Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter è un rullo compressore e non perde un colpo. La risposta alla rivale Juventus è di quelle roboanti: poker senza appello all’Udinese e nerazzurri nuovamente in vetta a +2 sulla ‘Vecchia Signora’.

Attacco super e difesa blindata, nonostante le pesanti assenze di Pavard, de Vrij e Dumfries. Sommer è già al decimo clean sheet in campionato, mentre capitan Lautaro Martinez in attesa del rinnovo sale a quota 16 centri complessivi in stagione. Simone Inzaghi ha avuto le risposte che si aspettava dalla sua squadra, tarantolato in panchina sul rigore concesso poi dal VAR e applaudito a scena aperta dalla Curva Nord nerazzurra, che oltre a inneggiare al tecnico alla fine cantava: “La capolista se ne va“. Inzaghi in conferenza stampa dribbla il calendario e rimette in corsa tutte le altre big: “Non è importante chi gioca prima o dopo, non dobbiamo pensare a quello che succede alle altre squadre. Il campionato non è un affare tra Juve e Inter, siamo solo alla quindicesima giornata e il percorso sarà lunghissimo. Il Milan come anche il Napoli hanno avuto delle difficoltà, ma insieme alle romane possono recuperare terreno con un filetto di vittorie”.

Inter-Udinese, Inzaghi sull’esclusione di Frattesi: “Gli ho detto una cosa in panchina”

Risultatisti e giochisti nel confronto con Allegri? Inzaghi si gode la sua Inter, senza abbassare però la guardia: “Conta relativamente, bisogna vedere cosa dirà il campo. Questi primi quattro mesi sono stati perfetti per noi, abbiamo già conquistato due traguardi come gli ottavi di Champions e la qualificazione al Mondiale per Club, al quale tutti tenevamo molto. Vedere giocare così la squadra è una grandissima soddisfazione, ma dobbiamo restare lucidi e continuare in questo modo, consci che i giudizi nel calcio cambiano in fretta.

Centrocampo stellare per l’Inter, dove Frattesi al momento sta facendo fatica a ritagliarsi uno spazio di primo piano: “Probabilmente giocherà in Champions martedì.Gli ho detto una cosa in panchina prima che finisse la gara… Ho avuto il dubbio se farlo giocare dall’inizio oggi, aveva fatto un’ottima settimana e a Napoli mi era piaciuto. La partita stasera si era però incanalata in un certo modo e volevo premiare anche altri giocatori. Lui deve stare solo tranquillo, ha dato dei segnali importanti ed è un giocatore importantissimo per noi. Deve lavorare come sta facendo ogni giorno”, ha concluso Inzaghi dalla sala stampa del Meazza.