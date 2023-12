Inzaghi è una furia in panchina: cos’è successo sul rigore di Calhanoglu

L’Inter dilaga sull’Udinese dopo il primo tempo dell’anticipo di San Siro: Simone Inzaghi elettrico in panchina sul rigore del vantaggio nerazzurro

Simone Inzaghi indiavolato in panchina. L’Inter la sblocca contro l’Udinese al Meazza grazie al rigore trasformato da Calhanoglu, come sempre impeccabile dal dischetto e all’ottavo centro stagionale.

L’allenatore nerazzurro si scalda in panchina per la trattenuta di Perez nei confronti di Lautaro Martinez, intervento in un primo momento non sanzionato dall’arbitro Di Bello tra le proteste del capitano e di tutti i compagni di squadra. Compreso Inzaghi a bordocampo, che a più riprese ha fatto cenno al direttore di gara di andare a rivedere l’episodio al VAR. L’allenatore interista è una furia ed è trattenuto a stento dai suoi collaboratori, prima che Di Bello venga richiamato al monitor dal VAR Mazzoleni e concedere la massima punizione all’Inter. Inzaghi, nel frattempo ammonito dal fischietto di Brindisi, esulta al rigore realizzato da Calhanoglu e ritrova la calma chiarendosi con il quarto uomo e il suo staff.

L’Inter dopo il vantaggio è padrona del campo e dilaga sull’Udinese: Dimarco raddoppia sull’assist di Calhanoglu, prima dell’intervallo è invece il solito Thuram a correggere in rete il servizio di Mkhitaryan. Per la gioia di Simone Inzaghi in panchina, acclamato dalla curva nerazzurra e che sorride al termine del primo tempo rientrando negli spogliatoi.