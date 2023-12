PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 4-0: Maestro Calhanoglu, Samardzic un fantasma

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Udinese, match di San Siro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Domino nerazzurro: Calhanoglu trascinatore, Inzaghi torna in vetta

L’Inter travolge l’Udinese e cala il poker nell’anticipo di campionato contro l’Udinese. I nerazzurri scaldano San Siro dalle temperature gelide e ritrovano subito la vetta dopo il momentaneo sorpasso della Juventus.

È un monologo per la squadra di Simone Inzaghi che chiude la pratica già all’intervallo con le reti di Calhanoglu (sempre freddissimo dal dischetto), Dimarco e Thuram. Nel finale a metterci la ciliegina è il solito Lautaro Martinez, al centro numero 16 in stagione. Il ‘Toro’ è assatanato, mentre Calhanoglu domina in regia e regala anche l’assist prezioso per Dimarco. Non convince il solo Arnautovic, in campo a giochi fatti. Udinese non pervenuta: disastrosi Ebosele e Perez, fantasma Samardzic travolto dai fischi del Meazza.

INTER

Sommer 6

Bisseck 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 6,5 (56′ Carlos Augusto 6)

Darmian 6,5

Barella 7

Calhanoglu 8 (70′ Asllani 6)

Mkhitaryan 7 (79′ Sensi SV)

Dimarco 7,5 (70′ Cuadrado 6)

Thuram 6,5 (56′ Arnautovic 5,5)

Lautaro Martinez 7,5

Allenatore: Inzaghi 7,5 – L’approccio è subito quello della grande squadra, che vuole fare un solo boccone dell’Udinese. L’Inter domina in lungo in largo nel primo tempo e archivia la pratica all’intervallo con Calhanoglu, Dimarco e Thuram mentre nel finale è capitan Lautaro a calare il poker. La migliore risposta possibile alla Juventus, rimasta ormai l’unica rivale per la corsa scudetto dopo il crollo del Milan. Questa Inter fa davvero paura.

TOP Inter: Calhanoglu 8 – Orchestra a proprio piacimento e detta i tempi alla squadra con la solita maestria. Impeccabile dal dischetto: sei su sei e 100% di realizzazione, i centri complessivi sono invece 8. Confeziona anche l’assist per il raddoppio di Dimarco, con i tifosi nerazzurri che si spellano le mani per le invenzioni del turco. Davanti la difesa ce n’è pochi in giro con le sue qualità… Maestro.

FLOP Inter: Arnautovic 5,5 – L’Inter controlla le operazioni nella ripresa e va al piccolo trotto, risparmiando energie. Fattore che non aiuta l’austriaco, che di suo però non ruba l’occhio e non conclude con pericolosità verso la porta difesa da Silvestri.

UDINESE

Silvestri 5,5

Joao Ferreira 4,5

Kabasele 5

Perez 4

Ebosele 4 (62′ Kristensen 5,5)

Samardzic 4,5 (62′ Lovric 6)

Wallace 5

Payero 5 (86′ Zarraga SV)

Zemura 5 (86′ Ehizibue SV)

Pereyra 4,5

Lucca 5 (75′ Thauvin SV)

Allenatore: Cioffi 4,5 – Udinese non pervenuta e travolta dall’Inter nel catino di San Siro. Vittima sacrificale e partita già chiusa dopo i primi 45 minuti di gioco. Il secondo tempo è praticamente un allenamento per i padroni di casa: friulani fragili in difesa e senza peso in attacco, così è dura salvarsi.

TOP Udinese: Lovric 6 – Almeno lui cerca di combinare qualcosa, con il compagno Samardzic travolto dai fischi e che non brilla sul prato del Meazza. Lo sloveno dà un po’ di ordine in mezzo e impegna Sommer dalla distanza.

FLOP Udinese: Perez 4 – L’argentino deve condividere la palma del peggiore con Ebosele. Disastroso nel pacchetto difensivo di Cioffi, trattiene ingenuamente Lautaro Martinez sul rigore che apre le danze per l’Inter e affonda l’Udinese. Serata da incubo.

Arbitro Di Bello 6

Il tabellino di Inter-Udinese: pendolino Dimarco, Lautaro ci mette la ciliegina

INTER-UDINESE 4-0

37′ rig. Calhanoglu; 42′ Dimarco; 44′ Thuram; 84′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (56′ Carlos Augusto); Darmian, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (79′ Sensi), Dimarco (70′ Cuadrado); Thuram (56′ Arnautovic), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Agoume, Frattesi, Klaassen, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Joao Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele (62′ Kristensen), Samardzic (62′ Lovric), Wallace, Payero (86′ Zarraga), Zemura (86′ Ehizibue); Pereyra; Lucca (75′ Thauvin). A disposizione: Okoye, Padelli, Tlkvic, Masina, Kamara, Quina, Camara, Success, Aké, Pafundi. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Di Bello (sez. Brindisi)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Joao Ferreira (U), Perez (U), Inzaghi (dalla panchina, I), Cioffi (dalla panchina, U)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 71.874