I tifosi dell’Inter non lo perdonano: Samardzic nel mirino di San Siro

Prima volta al Meazza contro l’Inter per Lazar Samardzic dopo la lunga telenovela estiva e il mancato passaggio alla corte di Inzaghi: l’accoglienza dei tifosi nerazzurri per il centrocampista serbo

Fa ancora discutere il mancato passaggio di Lazar Samardzic all’Inter nell’ultimo mercato estivo.

Sembrava praticamente cosa fatta l’arrivo alla corte di Simone Inzaghi del nazionale serbo, che aveva già sostenuto le visite mediche ed era pronto a raggiungere la sede nerazzurra per la rituale firma sul contratto. Tutto però è naufragato sul più bello, con la clamorosa rottura tra l’entourage del centrocampista e la dirigenza di Viale della Liberazione, che in precedenza aveva trovato l’accordo tra prestito e obbligo di riscatto (oltre alla cessione di Fabbian) con l’Udinese per un’operazione complessiva vicina ai 30 milioni di euro. Samardzic dopo una lunghissima telenovela alla fine è rimasto a Udine e questa sera è stato accolto dai fischi dalla San Siro nerazzurra. Prima alla lettura delle formazioni, successivamente in campo con la sfera in possesso del numero 24 dei friulani. Il classe 2002 è stato beccato anche dai cori della Curva Nord interista.

🏟️ #InterUdinese – Alla lettura delle formazioni fischi anche per #Samardzic – vicino al passaggio all’#Inter in estate prima della clamorosa rottura tra l’entourage del serbo e la dirigenza nerazzurra, da parte del pubblico di San Siro 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 9, 2023

Samardzic resta comunque l’oggetto dei desideri di diverse squadre sul mercato, in primis della Juventus dell’estimatore Giuntoli. Mentre l’Inter ha abbandonato ormai definitivamente la pista che porta al centrocampista serbo, mettendo nel mirino in quel ruolo Zielinski (in scadenza con il Napoli) e il gioiello del Monza Colpani.