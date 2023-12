DIRETTA Serie A, Roma-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ della Roma di Mourinho e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Roma ospita la Fiorentina nella Capitale nel posticipo domenicale valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che puntano al quarto posto che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

I giallorossi di José Mourinho vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle contro l’Udinese ed il Sassuolo. Lo scopo è quello di blindare la quarta posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions e presentarsi al meglio alla sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. I viola di Vincenzo Italiano, che sono reduci dalle fatiche di Coppa Italia con il passaggio del turno ai rigori contro il Parma, sognano il colpaccio esterno per dare seguito al successo della scorsa settimana contro la Salernitana, per poi concentrarsi sulla gara decisiva per il primo posto nel girone di Conference League contro il Ferencvaros. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Paulo Dybala. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Fiorentina

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Nzola. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Milan 29; Bologna 25; Roma* e Napoli 24; Fiorentina* e Atalanta 23;Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce* 16; Sassuolo* e Genoa 15; Udinese 12; Empoli* e Verona 11; Cagliari* 10; Salernitana 8

*una partita in meno