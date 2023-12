“Deve cambiare atteggiamento”: Juric lo ammonisce in diretta

Le parole dell’allenatore del Torino dopo il pareggio per 0-0 nel lunch match contro il Frosinone

Pari a reti inviolate allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Le formazioni di Eusebio Di Francesco e Ivan Juric attaccano ma non riescono a trovare la rete del vantaggio e si dividono la posta in palio.

Nel post partita l’allenatore del Torino si è soffermato a parlare di uno dei casi di questa stagione, la continua esclusione di Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo, dopo un avvio di campionato spumeggiante con 3 gol nelle prime quattro partite, è sparito dai radar dopo i continui problemi in allenamento e fuori dal campo. Ne ha parlato così Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport: “L’anno scorso ha fatto il suo record di presenze, noi gli abbiamo dato tutto, amore, pazienza, per fargli capire che può essere un ottimo giocatore. Ultimamente però quello che fa non va bene. A me dispiace tanto perché non penso sia un cattivo ragazzo. Ma in questo momento ci sono 20 ragazzi che vanno forte e uno di meno. E’ un peccato perché se fosse a posto come lo è stato l’anno scorso può servire. Io lo aspetto, spero lui capisca perché ci può dare una grande mano, noi vogliamo sfruttare tutti. In passato però abbiamo sopportato tante situazioni per cercare di farlo rendere, ora è lui che deve cambiare il suo atteggiamento”.