Milan-Krunic, il vento è cambiato: Pioli spazza via ogni dubbio

Il centrocampista bosniaco non è più una pedina imprescindibile come in passato. L’addio appare davvero ad un passo

Il vento è ufficialmente cambiato per Rade Krunic. Anche domani il centrocampista bosniaco partirà dalla panchina.

Lo ha annunciato Stefano Pioli in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it: “Le sue prestazioni sono state di buonissimo livello all’inizio, adesso sta avendo un calo. Oggi ci sono giocatori che stanno meglio di lui”. Parole chiare, che fanno capire, come domani non toccherà al bosniaco, che si accomoderà nuovamente in panchina.

Krunic non gioca titolare ormai da quasi un mese, dalla sfida contro il Lecce, dell’11 novembre, poi sono arrivati un paio di spezzoni, contro la Fiorentina (6 minuti) e contro il Borussia Dortmund, un quarto di gara abbondante, ma da centrale di difesa, dopo l’infortunio di Malick Thiaw.

Nell’ultimo match, contro il Frosinone, invece, è rimasto in panchina, a testimonianza, che qualcosa negli ultimi giorni è cambiata. Le voci di un suo addio già a gennaio, d’altronde, si sono intensificate, con il trasferimento in Turchia sempre più vicino.

Milan, Krunic verso la Turchia: arriva l’offerta del Fenerbahce

A gennaio, infatti, sembrano davvero esserci tutti i presupposti per un addio. Krunic ad inizio stagione era una pedina fondamentale alla quale Pioli non rinunciava mai, oggi i titolari sono Reijnders, Musah e Loftus-Cheek, con Ismaël Bennacer pronto a riprendersi il posto dopo il lungo infortunio.

Il rientro dell’algerino è proprio uno dei fattori che può portare il Milan a rinunciare al calciatore senza grandi problemi. L’altro è legato al contratto, in scadenza il 30 giugno 2025. Un contratto che non verrà rinnovato. La fumata bianca, tanto attesa, non è mai arrivata, con l’offerta rossonera ritenuta troppo bassa.

Sul tavolo di Krunic, c’è inoltre una proposta importante, da circa 3 milioni di euro netti a stagione, da parte del Fenerbahce. I turchi che ci hanno provato in estate sono così pronti a bussare alla porta del Diavolo per acquistare il centrocampista. Il Milan valuta l’ex Empoli una decina di milioni di euro, ma la sensazione è che andrà via per una cifra decisamente più bassa, anche inferiore alla metà.