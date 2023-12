Pioli annuncia un forfait e lancia Bennacer: “Presto titolare, la verità su Leao”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, match valevole per quindicesima giornata di Serie A

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a Bergamo.

I rossoneri saranno a Bergamo ancora senza Simon Kjaer, ma c’è la speranza concreta di recuperare Leao: “Per Rafa sarà importantissimo l’allenamento di pomeriggio per capire se ci sarà domani – afferma Pioli in conferenza stampa – Simon sta meglio, ma deve ritrovare la forma migliore”. Non ci sarà contro l’Atalanta nemmeno Okafor, ma “il suo rientro è molto vicino”.

Chi è pronto a mettere minuti importanti nelle gambe è Ismael Bennacer: “Sta bene, ma ha bisogno di mettere minuti nelle gambe – prosegue Pioli -, sulle sue capacità non ci sono dubbi ed è giusto che si ponga obiettivi importanti. Ha grande personalità e capacità, ha fatto un recupero eccezionale e non era facile. Lo aspettiamo al 100% per avere delle soddisfazioni insieme. Titolare? Non passerà molto, arriverà presto questo momento”.

Domani a centrocampo, con ogni probabilità, toccherà ancora a Yunus Musah, Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Nuova panchina per Rade Krunic, sempre lontano dal Milan: “Rade sta avendo un calo – afferma Pioli, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Non sta giocando per questo motivo, ma non si può essere sempre al 100%. E’ chiaro che oggi ci sono giocatori che stanno meglio di lui”.

Milan, Pioli: “De Ketelaere giocatore di prospettiva. Jovic deve essere intenso”

Come detto più volte, Stefano Pioli ha alzato l’asticella, mettendo nel mirino lo Scudetto. Oggi in conferenza non l’ha detto esplicitamente, ma ha comunque lasciato intendere che bisogna andare oltre alla qualificazione in Champions: “Mancano troppe partite per fare dei bilanci definitivi, la continuità di risultato è ciò che cerchiamo. Domani abbiamo una grande opportunità. L’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, ma vogliamo fare qualcosa di più”.

Si parla poi di singoli, di Charles DeKetelaere e di Jovic: “Charles sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità. E’ un giocatore di prospettiva, da seguire con attenzione domani. Jovic? Deve lavorare e deve essere intenso, questo non può venire mai meno”.

A Milanello si parla anche di supereroi. Arriva così il paragone con Batman che si prende delle colpe non sue per il bene della città – “Non mi sento né un supereroe né una vittima, io da allenatore ho degli oneri e onori”.