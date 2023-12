Mazzarri non ci sta: “Dominato la Juve, non meritavamo di perdere”

Il Napoli ha perso uno a zero in casa della Juventus. Al termine del match Mazzarri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi

L’anticipo della quindicesima giornata metteva di fronte Juventus e Napoli in un match fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri volevano i tre punti per riportarsi in testa alla classifica in attesa del match dell’Inter contro l’Udinese; diverso il discorso per i partenopei alla ricerca di un successo per riscattare la sconfitta casalinga contro i nerazzurri nell’ultimo turno.

E’ stata una partita tesa, equilibrata con un primo tempo dove il Napoli ha creato di più sfiorando anche la rete con Kvaratskhelia vicinissimo al vantaggio al termine di un contropiede ben orchestrato dai campioni d’Italia. Nella ripresa invece è venuta fuori la Juventus e il solito Gatti (già decisivo contro il Monza) ha portato in vantaggio i suoi.

Un gol importantissimo che ha regalato i tre punti ai padroni di casa; per il Napoli di Mazzarri si tratta della terza sconfitta in quattro partite tra tutte le competizioni. Passo falso che costa caro in termine di classifica: Osimhen e compagni infatti perderanno il quarto posto visto lo scontro diretto tra Roma e Fiorentina. Al termine della partita il tecnico partenopeo si è espresso in questi termini.

“Chi conosce il calcio sa che ci sono momento, i ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno dominato sul piano del gioco, abbiamo costretto la Juve in area di rigore, loro sono cattivi, veementi, noi abbiamo sbagliato a non andare sulla traiettoria sul loro gol. Sono convinto che se giochiamo così possiamo fare un filotto di risultati”

“Se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato, ho visto una squadra che ha sempre giocato meglio degli altri ma negli episodi non facciamo gol, l’occasione di Kvara è clamorosa. Io credo che se si continua su questa squadra e si ritrova la lucidità sotto porta, torneranno i risultati”

“Il ragazzo (Kvara) ma questo vale per tutti: penso che una squadra non abituata a vincere e l’anno scorso vince il campionato, poi ci sono dei contraccolpi. In questo momento non riesce ad esprimersi con continuità ma il ragazzo è forte. Ricordiamo che a sinistra non abbiamo più i terzini che spingono e che possono portargli via gli uomini. Quando è entrato Zanoli, si è liberato diverse volte e ha fatto qualcosa in più”.

“Ci manca quel particolare (cattiveria) che in partite equilibrate fa la differenza. La squadra anche oggi non ha preso contropiedi clamorosi, è messa bene e attacca bene. Si sono riviste tante cose dell’anno scorso ma alcune cose vanno migliorate come la condizione di alcuni giocatori come Osimhen. Se riusciamo a fare bene con il Braga, passare il turno e recuperare i terzini possiamo fare un grande campionato”.

“I campioni sono trascinanti per tutte le squadre ma anche loro devono trovare la migliore condizione. Lui (Osimhen) è marcato anche quando la palla è lontana. Potrà fare la differenza ma andrà via con la coppa d’Africa e dovremo utilizzare gli altri”

“Quando un allenatore arriva in un club così che ha vinto e fatto bene, deve cercare di risolvere i problemi e capire quali sono. Quando la squadra ritrova equilibrio e i giocatori che mancano, penso possa fare filotto incredibile di risultati. Io sono fiduciosi e sarebbe giusto che la ruota cominciasse a girare la nostra parte perché oggi non meritavamo di perdere”