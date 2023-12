HIGHLIGHTS | Gatti stende il Napoli e fa volare la Juventus: il big match ai bianconeri

Gatti si regala un’altra serata da ricordare: il difensore della Juventus, decisivo a Monza, permette alla Juventus di battere anche il Napoli

Va alla Juventus il big match della 15esima giornata del campionato di Serie A: ai bianconeri basta un gol di Gatti per battere il Napoli.

Inizio di partita scoppiettante, con gli esterni subito protagonisti. Dopo sette minuti ci prova Cambiaso che si porta la palla sul sinistro calciando da distanza interessante mandando la sfera fuori non di molto. Due minuti dopo gli azzurri rispondono con Politano che riceve da Anguissa prima di lasciare partire un mancino che termina però fuori. Più pericolosa la Juventus che al 18′ va a un passo dal gol: Chiesa serve al centro Vlahovic che controlla con un attimo di esitazione prima di calciare a botta sicura, trovando però la risposta decisiva di Juan Jesus.

Dieci minuti dopo occasione ancora più ghiotta per il Napoli con Osimhen che, lanciato in campo aperto con la Juventus scoperta, serve perfettamente in orizzontale Kvaratskhelia che sull’uscita di Szczesny calcia clamorosamente alto. Al 38′ altra occasione ghiottissima per la squadra di Mazzari: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zielinski, un rimpallo favorisce Di Lorenzo che calcia da due passi trovando un intervento a dir poco miracoloso di Szczesny.

Juventus-Napoli: highlights, tabellino e classifica

La ripresa inizia con una Juventus più quadrata e attenta, capace di sbloccare il risultato al 51′ con Gatti, bravissimo a staccare di testa su un cross perfetto di Cambiaso. Il gol dà fiducia ai bianconeri che al 66′ vanno vicini al raddoppio con Chiesa il cui destro dal limite termina di poco alto sopra la traversa. Il Napoli nel finale tenta l’assalto: lo fa con Juan Jesus che all’85’ colpisce di testa su un cross di Kvaratskhelia, non trovando però lo specchio della porta.

JUVENTUS-NAPOLI 1-0

51′ Gatti

La classifica di Serie A: Juventus 36*, Inter 35, Milan 29, Roma 24, Napoli 24*, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta 20, Lazio 20, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

*una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita