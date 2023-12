Altra serata triste per Vlahovic: fuori per infortunio

Come contro il Monza, serata da dimenticare per Dusan Vlahovic: il serbo spreca una ghiotta chance nel primo tempo di Juventus-Napoli e nella ripresa è costretto alla resa per infortunio

Termina dopo 70 minuti la partita di Dusan Vlahovic, ancora a secco di reti come nella trasferta contro il Monza.

Il centravanti serbo aveva fallito una ghiotta chance sul pregevole assist del ‘gemello’ Chiesa nel primo tempo di Juventus-Napoli, tardando la conclusione a rete davanti a Meret. L’ex numero 9 della Fiorentina si è presto innervosito, battibeccando in diverse occasioni con l’arbitro Orsato per dei falli non ravvisati a suo dire dal fischietto di Schio. Un po’ meglio Vlahovic nella ripresa, con alcune sponde preziose verso i compagni di squadra e un legno colpito però in posizione di offsidefischiato a McKennie. Al 25′ della ripresa ecco arrivare il contrasto in area con Juan Jesus, dove il bomber della Juve ad avere la peggio.

Vlahovic si è accasciato a terra, chiedono subito il cambio alla panchina. Per il serbo dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un indurimento alla coscia sinistra, da valutare ovviamente nelle prossime ore in vista della trasferta di venerdì prossimo sul campo del Genoa. Ul numero 9 bianconero è uscito tra gli applausi dell’Allianz Stadium, lasciando il posto all’ex Milik.