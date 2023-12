Juventus-Napoli, diverbio Vlahovic-Orsato: il gesto che non tutti hanno colto

Pochi minuti dall’inizio del match e Vlahovic si è reso protagonista di un diverbio con Orsato. Ecco cosa è successo

Juventus Napoli è, senza ombra di dubbio, il match chiave della quindicesima giornata di campionato; una sfida fondamentale per entrambe le squadre con la Juve alla ricerca di quei tre punti per tornare, momentaneamente, in testa alla classifica. Una sfida carica di tensione come si è visto nei primi minuti di partita.

Su una ripartenza bianconera, Vlahovic ha cercato di allargarla per McKennie ma è stato recuperato dalla difesa partenopea. Il centravanti della Juventus voleva il fallo ma Orsato non è stato dello stesso avviso ed ha lasciato correre con gli ospiti che sono potuti ripartire.

Un diverbio tra il direttore di gara e il centravanti si è avuto anche qualche minuto dopo con Vlahovic che voleva dare il cinque all’arbitro ma Orsato non ha risposto all’invito dell’attaccante. L’importanza e il peso di questa partita si vede anche da questi piccoli dettagli