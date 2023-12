Juve-Napoli, Mazzarri non ha dubbi: “Formazione giusta”

Mazzarri, prima del match con la Juventus, ha rilasciato dichiarazioni importanti come quella sulla formazione scelta per il match

La quindicesima giornata di Serie A sta per iniziare con il big match tra Juventus Napoli che rappresenta uno snodo cruciale all’interno della stagione di entrambe le squadre. I bianconeri vogliono prendersi, momentaneamente, la vetta della classifica mentre i campioni d’Italia cercano una reazione dopo la pesante sconfitta interna contro l’Inter.

Alla vigilia del match ha parlato Mazzarri, tecnico partenopeo: “Ho lavorato sugli errori fatti, bisogna provare a concedere meno occasioni all’avversario e continuare a fare il gioco nostro che è un bel calcio”. I gol subiti sono un tema su cui il Napoli deve lavorare per migliorare quanto fatto in questa prima parte di stagione.

Mazzarri si è anche espresso sulle scelte iniziali di formazione: “Penso che per partire siano i più adatti, vediamo a partita in corso. C’è anche la possibilità di cambiare in corsa.” Un match complicato dove ci sarà bisogno di tutti per ottenere un risultato positivo

Per battere la Juve ha guardato le partite del Napoli dell’anno scorso? “Ho guardato tutto, non solo quelle con la Juve. Però ogni anno ha una storia diversa, sono squadre diverse, interpretazioni diverse: bisogna pensare a quello che dobbiamo fare noi senza andare a cercare altre cose”. Il tecnico partenopeo è carico e spera di uscire dallo Stadium con un risultato positivo.