Juventus, cessione inevitabile a gennaio: c’è la fila

La Juventus batte il Napoli e – almeno per una notte – si regala il primo posto in classifica, aspettando che scenda in campo anche l’Inter. Ma occhio a qualche situazione spinosa da gestire in ambito di mercato.

Dopo la vittoria sul Napoli, la Juventus è attesa da altre tre partite contro Genoa, Frosinone e Roma prima dell’inizio del 2024 e della sessione invernale di calciomercato. Il club bianconero dovrà muoversi in entrata, soprattutto per trovare rinforzi a centrocampo viste le lunghe squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ma non solo. Ci saranno anche dei casi “spinosi” da gestire per il football director bianconero Cristiano Giuntoli.

Tra questi spicca quello di Kenan Yildiz, centrocampista offensivo classe 2005 arrivato a Torino lo scorso anno dal Bayern Monaco e quest’anno aggregato alla prima squadra dopo aver fatto molto bene con la formazione Primavera e con la Next Gen. Un rendimento importante che lo ha portato a debuttare con la Nazionale turca all’età di 18 anni lo scorso 12 ottobre, arrivando già a giocare tre partite con anche un gol all’attivo.

Calciomercato Juventus, c’è da gestire il caso Yildiz

In prima squadra, però, il talento di origini tedesche ha collezionato appena cinque gettoni di presenza per un totale di soli trentasei minuti in campo ed è rimasto in panchina nelle ultime cinque partite.

Una situazione che potrebbe portare la Juventus e il calciatore a separarsi, seppur solo momentaneamente, nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. Il giocatore, infatti, starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di lasciare Torino durante la prossima finestra di trasferimenti, con tante squadre che da tempo sono sulle sue tracce.

In particolar modo, come anticipato da Florian Plettenberg di Sky Sport, Kenan Yildiz è finito nel mirino di molti club europei, soprattutto tedeschi e inglesi. Resta da capire se una eventuale cessione avverrà solo in prestito, visto anche il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2027.