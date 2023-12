Allegri ‘bastonato’ dai tifosi del Napoli: “E’ lì per caso” | CM.IT

A poche ore da Juventus-Napoli, mister Allegri viene bastonato dai supporter azzurri: i commenti dei tifosi ai nostri microfoni.

E’ il giorno della supersfida. Corsi e ricorsi storici. Pensare al match tra Juventus e Napoli rimanda chiaramente alla punizione di Maradona da dentro l’area, ai duelli tra il Pibe de Oro e Platini, ma anche ai continui confronti degli ultimi 20 anni. Persino in Serie B.

Nel 2012 allo Stadium si mise in mostra Pogba, con la sua prima realizzazione in maglia bianconera. Successivamente Juve e Napoli è stata “la partita” di Serie A, fino ad arrivare al testa a testa con l’impresa partenopea a Torino nel 2018, con gol di Koulibaly allo scadere. In realtà quella rete valse a nulla. Il Napoli perse a Firenze una settimana più tardi e i bianconeri mantenerono il vantaggio e il primato in classifica.

In ogni caso, sarà anche una partita tra due mister livornesi: Allegri contro Mazzarri. Ed entrambi sono stati vicinissimo in passato ad allenare le attuali avversarie. Max è stato accostato alla panchina azzurra sia nel 2012 che nel 2020; Walter, invece, durante la prima esperienza partenopea sembrava essere pronto al trasferimento a Torino. Dopo andò all’Inter, ma non ebbe le stesse fortune riconosciute a Napoli.

Tifosi del Napoli contro Allegri: “La Juve non ha gioco”

Napoli accende la sfida contro la Juventus e specialmente con Allegri. Durante questi due anni di Spalletti, filosoficamente e concettualmente lontano dal suo collega Massimiliano, i tifosi azzurri si sono schierati palesemente dalla parte del mister di Certaldo. Da una parte l’espressione massimo della bellezza calcistica, dall’altra il pragmatismo, il risultato ad ogni costo.

Ancora oggi i tifosi del Napoli ricercano nell’attuale squadra quella magia, quella perfezione raggiunta solo qualche mese fa con la conquista dello terzo Scudetto. E la Juve è vera e propria antagonista del club azzurro sotto questo punto di vista: “E’ una squadra che non ha gioco – commenta un tifoso ai nostri microfoni – il secondo posto della Juve è immeritato“.

E su Allegri qualche altro supporter azzurro sottolinea: “E’ al secondo posto per caso, non si merita questa classifica“. Per qualcun altro, invece, la Juventus si merita questa seconda piazza, dato che “non accumula stanchezza durante le coppe”.

In ogni caso, Allegri non sembra compiacere il gusto dei napoletani. C’è però qualche altro allenatore che farebbe a caso del club azzurro. “Io avrei investito su Roberto De Zerbi la scorsa estate – ci confessa un tifoso al bar, pentendosi della gestione Garcia – Mazzarri è solo una ruota di scorta, a Napoli ci vuole un allenatore di polso”.