Il futuro di Allegri non incide: la scelta è stata fatta

Allegri ha avuto il merito di recuperare diversi elementi della rosa bianconera, ora il futuro non è più legato al tecnico livornese

Si può apprezzare o meno la filosofia con cui Massimiliano Allegri si approccia al calcio e come la sua Juventus si esprime sul terreno di gioco, però gli va riconosciuto un lavoro di recupero piuttosto importante su alcuni elementi della rosa.

Il primo nome, quello più luccicante per importanza e prestigioso è Adrien Rabiot. Il francese negli ultimi anni, sotto la gestione del tecnico livornese, ha fatto il tanto atteso switch e ora è uno dei migliori centrocampisti in Europa. Molto importante è stato anche il lavoro svolto su Weston McKennie, passato dall’essere un esubero ingombrante all’essere un titolare inamovibile e un autentico jolly per Allegri. Infine, un altro che ha acquisito sempre più sicurezza è Daniele Rugani: il futuro del difensore, in scadenza di contratto, non è comunque legato a quello del tecnico livornese.

Rugani può restare anche senza Allegri: “Il rinnovo non dipende dal tecnico”

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Davide Torchia – agente del difensore – ha parlato in questi termini del futuro suo assistito: “Il rinnovo di Rugani non dipende dalla permanenza in panchina di Allegri anche se è un suo grande estimatore”.

Questo perché Cristiano Giuntoli ha trovato in Daniele Rugani una risorsa utile e ha contattato il suo entourage comunicandogli la volontà di rinnovare già prima dell’inizio della stagione. Ecco perché il destino di Rugani non è legato alla permanenza di Allegri e qualora la società dovesse decidere di separarsi dal tecnico livornese in estate, il rinnovo del centrale classe ’94 potrebbe arrivare lo stesso. Rugani e il suo agente sono consapevoli che non potranno mantenere lo stipendio alle condizioni attuali, ma dovranno fare un passo in avanti verso la Juventus. Quello che è certo è che Rugani ha convinto tutti in società e che il suo futuro appare più certo di quello di Allegri.