“Milan a Brescia per convincere De Zerbi”: dice tutto in diretta

Milan sotto i riflettori con la posizione di Pioli in bilico nonostante la vittoria con il Frosinone: De Zerbi rossonero, la rivelazione

Il campionato ripropone temi ormai noti: duello Inter-Juventus in vetta, un Milan che prova a risollevarsi, ma fa i conti con il ‘veleno’ di Maldini, il Napoli sempre più in crisi e ormai pronto ad abdicare dopo lo scudetto dello scorso anno.

Ne ha parlato Michele Criscitiello, intervenuto a Gol di Tacco su TvPlay, partendo dalla situazione degli azzurri: “I presidenti quando vincono pensano di essere onnipotenti. Purtroppo non è così. È un dato oggettivo che un direttore se è capace ti porta dei punti: Giuntoli te li sta portando nella gestione e non ha fatto un acquisto da un milione di euro, figuriamoci a gennaio quando arriverà un tassello o in estate quando arriveranno più tasselli. De Laurentiis ha commesso un errore, sottovalutando questa figura ed ora ne sta pagando le conseguenze”.

Dal Napoli al Milan con le bordate arrivate da Paolo Maldini: “Non sono un fan di Maldini, come persona lo rispetto, come dirigente ha fatto grande cose, ma ci sono modi e tempi. Sul campo non possiamo dirgli nulla: ha vinto lo scudetto ed è andato in semifinale di Champions. Ma bisogna capire che un dirigente è sempre uno stipendiato, non è il proprietario del Milan. Ha confermato perché Berlusconi e Galliani non lo hanno mai voluto: Maldini voleva fare il proprietario e il capo. Da milanista, sputare veleno nel periodo più delicato del Milan, non è qualcosa di elegante. Giuntoli non ha detto nulla dopo che è andato via dal Napoli, lo stesso Nedved quando ha lasciato la Juventus”.

De Zerbi al Milan con Giuntoli: lo scenario

Questo però è il passato con il Milan che si ritrova ora senza una figura di riferimento come lo era Maldini.

Da questo punto di vista, Criscitiello analizza quel che avrebbe potuto fare la società rossonera: “Il Milan, dopo lo scudetto, doveva andare da De Zerbi e convincerlo ad approdare in rossonero e poi anticipare la concorrenza per Giuntoli: con De Zerbi-Giuntoli hai fatto bingo, è la coppia fermata che ti chiudeva un cerchio”.

Infine, sul possibile ritorno di Ibrahimovic: “La soluzione è arrivare con Pioli a fine stagione, poi bisogna prendere un allenatore. Su Ibrahimovic non so se è capace di fare il dirigente perché non lo ha mai fatto: Nedved non lo è stato, Totti alla Roma è durato poco, Zanetti all’Inter ha capito la sua figura. I campioni nove volte su dieci come dirigenti non riescono bene”.