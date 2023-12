Juve-Napoli, Allegri dà fiducia a Vlahovic e si affida ai ‘titolarissimi’

Big match dell’Immacolata a Torino questa sera. All’Allianz Stadium, per l’anticipo della 15^ giornata di campionato, è tempo di Juventus-Napoli. Fischio d’inizio alle ore 20:45

Sponda bianconera, mister Allegri ritrova tutti a disposizione, eccezion fatta per Timothy Weah e Mattia De Sciglio. Dietro c’è Danilo, davanti fiducia a Federico Chiesa e soprattutto a Dusan Vlahovic.

8 dicembre da brividi, in tutti i sensi, a Torino. In una giornata scandita tra pioggia e neve, fredda e tipicamente invernale, la Juventus sotto l’albero del J hotel trova il Napoli, campione d’Italia in carica. Gli azzurri, dopo 33 anni, tornano in casa della ‘Vecchia Signora’ con lo Scudetto cucito sulla propria maglia.

Nove punti separano le due formazioni, la Juve è seconda (33), il Napoli quinto (24), con gli stessi punti della Roma. Mister Massimiliano Allegri, per la sfida di questa sera ha a disposizione praticamente tutta la rosa. I brasiliani Alex Sandro e Danilo sono pienamente recuperati, così come Manuel Locatelli, nonostante il dolore che il giocatore ha accusato in settimana. In avanti i bianconeri punteranno ancora sulla coppia top formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il serbo è chiamato all’ennesima prova per dimostrare qualcosa in più, dopo l’errore di Monza dagli 11 metri.

Juventus-Napoli: Allegri difende Vlahovic, ancora in attacco con Chiesa. E’ sfida alla super coppia Osimhen-Kvaratskhelia

Super anticipo di Serie A questa sera. Allegri punta sul 7 Chiesa e sul 9 Vlahovic. Dall’altra parte Mazzarri pure, o quasi: a guidare l’attacco del Napoli il 9 Osimhen e il 7(7) Kvaratskhelia. Sfida tra coppie di altissimo livello del nostro campionato.

Giochi di numeri, di maglie, di top player. La Juve gioca per provare il sorpasso e mettere pressione all’Inter. Il Napoli per rimanere nel gruppo di testa è perché no, per riaprire il campionato. Per non scucire definitivamente il tricolore dalle casacche azzurre.

In maglia bianconera, scenderanno in campo i titolarissimi, termine coniato spesso con sfumature azzurre e partenopee. Ma spiega bene la situazione di ritrovata abbondanza. Chi deve convincere e rispondere presente è proprio Dusan Vlahovic, che non ha ancora trovato continuità di prestazioni nel corso di questa stagione. Benissimo con la Lazio, poi gli acciacchi fisici. Bene con l’Inter, poi il rigore di Monza… . Montagne russe per il serbo, che però ha la fiducia di Allegri e della squadra. Contro i nerazzurri, dopo il match l’allenatore ne ha esaltato la capacità di giocare con la squadra, parlando di “miglior prestazione dal punto di vista tecnico da quando è alla Juve”. Ieri, lo stesso mister, lo ha difeso in conferenza stampa, facendo riferimento all’occasione sprecata su penalty all’U-Power Stadium.

Allegri sta con Dusan e coccola il suo attaccante, che al suo fianco avrà l’amico Chiesa. I due devono migliorare nel fraseggio, possono cercarsi e dialogare di più. Come fanno quei due dall’altra parte del campo, Osimhen e Kvaratskhelia: la migliore coppia della passata stagione. Basterà questo per spronare e stimolare la coppia gol bianconera e per vedere un Dusan Vlahovic nuovamente decisivo per la Juventus?