Addio Phillips e bomba Juve: annuncio UFFICIALE prima del match

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, torna sulla sua decisione di tagliare fuori Kalvin Phillips dal progetto dei ‘Citizens’ e muove le sue scuse verso il mediano obiettivo della Juventus sul mercato

La Juventus è impegnata questa sera sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per il secondo scontro diretto delle ultime settimane contro il Napoli, reduce dalla sconfitta contro la capolista Inter proprio nel corso della passata giornata del campionato di Serie A.

Una vittoria potrebbe slanciare ulteriormente il cammino degli uomini di Massimiliano Allegri in questa stagione particolarmente ispirata, complice anche l’assenza di impegni terzi in competizioni internazionali come la Champions League a cui comunque la formazione della ‘Vecchia Signora’ vuole ambire il prossimo anno per riscattare l’infausta serie di eventi accaduti al di fuori del rettangolo di gioco.

Al contempo, la dirigenza bianconera è focalizzata sulle potenziali operazioni di mercato da piazzare a cavallo tra la prossima sessione invernale e quella estiva in virtù di una politica di rinnovamento d’organico piuttosto variegata. Specie nel reparto di centrocampo, ove il profilo numero uno resta quello del mediano inglese Kalvin Phillips.

Phillips tagliato fuori da Guardiola e il tecnico replica con un nuovo assist alla Juve: “Dispiace molto”

Come noto, il calciatore nutre profondo malcontento per le recenti vicissitudini all’interno degli schemi tattici di Pep Guardiola che non gli hanno garantito sufficiente spazio di manovra. Un talento sprecato, di fatto, per via delle scelte di un tecnico che punta ad ottenere sempre il massimo risultato possibile dai suoi calciatori.

Non pienamente convinto delle prestazioni di Phillips sul campo, specie dopo la presenza contro l’Aston Villa, lo spagnolo non ha nascosto le proprie responsabilità sulla scelta di tagliarlo sempre più fuori dal progetto. Eppure a queste ha anche aggiunto di essere profondamente dispiaciuto per come sono andate le cose fra le parti di recente.

“Non so cosa ne sarà di lui in futuro, ma mi dispiace molto. L’ho detto molte volte, non merita affatto questo trattamento“, ha aggiunto Guardiola in un intervento pubblico che anticipa di fatto la sfida tra Juventus e Napoli sul campo. Quasi fosse un ennesimo invito inconscio indirizzato alla formazione bianconera di investire energie e denaro sul profilo del centrocampista inglese.

Tanto più se Phillips ha voglia di dimostrare il proprio valore in vista della convocazione in Nazionale per gli Europei 2024. Intanto, come ribadito anche su ‘calciomercato.it’, la Juventus studia la mossa migliore per assicurarsi le prestazioni di un calciatore che sotto l’aspetto economico potrebbe rappresentare un grattacapo per le finanze del club.