Juventus, ultimo ostacolo decisivo: colpo scudetto a rischio

La Juventus al lavoro sul mercato per i rinforzi scudetto di Allegri: c’è una novità in vista della finestra di gennaio per il club bianconero

La Juventus tiene il passo dell’Inter e domani sera ospiterà all’Allianz Stadium il Napoli nel big match della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Allegri ha la possibilità di mettere una seria ipoteca sul piazzamento in Champions League e allo stesso tempo continuare a sognare in grande per la corsa al titolo. La coperta del tecnico piacentino è però un po’ corta a centrocampo, complice la doppia squalifica almeno fino al termine della stagione di Pogba e Fagioli. Nonostante l’utilizzo nelle ultime due gare di Nicolussi Caviglia e la mancata partecipazione alle coppe europee, a livello numerico servirebbe almeno un altro innesto in mediana ad Allegri per giocarsi fino in fondo tutte le carte a sua disposizione per la vittoria finale in campionato. Allo stesso tempo il mister livornese non vuole alterare gli equilibri dello spogliatoio e accoglierebbe un tassello in grado veramente di cambiare passo a livello tecnico alla sua Juventus.

Calciomercato Juventus, Phillips gratis da Allegri: il City s’impunta

In questo scenario è da tenere conto ovviamente anche l’aspetto economico, con la dirigenza della Continassa che punta a un’operazione low cost per non appesantire ulteriormente le non floridissime casse della ‘Vecchia Signora’.

De Paul e Samardzic perciò restano delle piste complicate per le richieste rispettivamente di Atletico Madrid e Udinese, mentre Fabian Ruiz difficilmente lascerà a metà stagione il Paris Saint-Germain. In pole così nella lista di Giuntoli e Manna rimane Kalvin Phillips, con la Juve sempre in pressing per il prestito dal Manchester City del nazionale inglese. I bianconeri inoltre, come scrive Oltremanica il ‘Sun’, starebbero cercando di convincere i campioni d’Europa a continuare a pagare buona parte dell’ingaggio da 9 milioni di euro lordi del giocatore. Phillips non è più nelle grazie di Pep Guardiola e sul centrocampista dell’Inghilterra (che punta a giocare con continuità in vista degli Europei) c’è la forte concorrenza delle altre big di Premier League.

Secondo il tabloid inglese, nonostante il giocatore sia propenso ad un trasferimento in Italia, questa richiesta del club bianconero può rappresentare un ostacolo al buon esito della trattativa.