VIDEO – Marsiglia, Gattuso ringhia in panchina: lo scherzo finisce malissimo

Nella serata di ieri, Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, è stato protagonista di un episodio col suo stile: andiamo a vedere che cosa è successo

Dopo una partenza decisamente sotto le aspettative, il Marsiglia di Gennaro Gattuso sembra aver finalmente trovato la rotta. La squadra biancoazzurra, che al momento si trova all’ottavo posto in Ligue 1, nella serata di ieri ha battuto il Lione nel recupero della sfida che non venne giocata qualche settimana fa per l’aggressione subita dal pullman proprio della squadra ospite al momento del suo ingresso all’interno del Velodrome.

Il match, che si è disputato ieri sera, ha visto un Marsiglia dominante vincere addirittura per 3-0 contro la squadra allenata da un altro italiano e campione del mondo nel 2006, parliamo di Fabio Grosso. La vittoria della compagine guidata da Gattuso è stata rotonda e netta, un 3-0 senza attenuanti per il Lione con il Marsiglia che ora torna a credere in un posto Champions per la prossima stagione dopo una partenza decisamente tutt’altro che esaltante. Ma c’è un altro episodio che non è passato inosservato nella vittoria di ieri della squadra francese: andiamo a vederlo insieme.

Il giocatore fa uno scherzo a Gattuso: la reazione è incredibile

Nel finale di partita, a risultato già ampiamente acquisito, Gennaro Gattuso ha raggiunto i suoi giocatori in panchina dando il cinque ad ognuno di loro per congratularsi e caricarli anche in vista delle prossime sfide. Un classico atteggiamento alla Gattuso che, però, non è finito bene. Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino del Marsiglia, al momento di dare il suo cinque all’ex allenatore del Milan, ha tirato indietro la mano sorridendo mandando, ovviamente in forma scherzosa, Gattuso su tutte le furie.

Il tecnico dei francesi, per gioco, si è lanciato letteralmente addosso al suo giocatore fra risate e ilarità dei presenti e degli addetti ai lavori. Un ‘Ringhio’ di Gattuso che, nonostante il cambio di paese, non sembra aver perso il suo mood anche nella ridente Marsiglia.

