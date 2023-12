Scambio tra scontenti accettato: ecco Sancho

Il calciatore inglese è destinato ad essere uno dei nomi più chiaccherati del prossimo calciomercato invernale

Sebbene Cristiano Giuntoli stesse valutando il suo profilo con attenzione, l’ipotesi che Jadon Sancho diventi un calciatore della Juventus si fa sempre più remota a causa di un clamoroso colpo di scena.

Il futuro immediato del calciatore inglese infatti potrebbe essere indirizzato verso il posto in cui ha fatto intravedere al mondo il suo enorme potenziale. Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, il Manchester United e il Borussia Dortmund potrebbero accordarsi per uno scambio tra due giocatori attualmente in difficoltà nei rispettivi club. Ai tedeschi andrebbe proprio Jadon Sancho, finito ai margini della formazione allenata da Erik Ten Hag, gli inglesi riceverebbero invece il cartellino di Donyell Malen, attaccante olandese che non sta avendo un ruolo centrale all’interno della squadra giallonera. Uno scenario che quindi escluderebbe la Juventus dalla corsa al talento classe 2000, destinato a lasciare lo United già da gennaio.

E Giuntoli intanto è a lavoro: l’obiettivo è un colpo a centrocampo

Il nome di Jadon Sancho, che circolava ormai da qualche settimana in orbita Juventus, era uno dei primi in cima alla lista di obiettivi di Cristiano Giuntoli, che dovrà necessariamente intervenire a gennaio.

Dopo la doppia squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, il primo per doping e il secondo per illecito sportivo, la coperta della Juventus a centrocampo è piuttosto corta. Ecco perchè, anche in virtù degli ottimi risultati in campionato che hanno spinto la Juventus con decisione all’interno della lotta scudetto, un rinforzo di spessore sarà fondamentale per proseguire nel duello con l’Inter nel resto della stagione.