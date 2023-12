Santos, prima retrocessione della storia. Restano 26 club mai stati in Serie B

Il Santos finisce quartultimo in Brasile ed esce dal club delle squadre mai retrocesse in Serie B. C’è l’Inter e tante sorprese

Ultima giornata col botto in Brasile. Il Bahia batte l’Atletico Mineiro e scavalca il Santos, battuto in casa dal Fortaleza, conquistando la salvezza. A retrocedere, per la prima volta nella sua storia, è quindi è il Peixe.

Scende così a 26 il numero di club nel mondo che rientrano nella ristretta cerchia delle squadre che non sono mai state in Serie B. Un elenco che presenta molte sorprese, sia in positivo che in negativo. Ad esempio dei top cinque campionati europei, figurano tre società spagnole (Athletic Bilbao, Barcellona e Real Madrid, ma non Atletico Madrid) ed una sola italiana: l’Inter. Non ci sono invece rappresentanti di Francia, Germania e Inghilterra: anche club storici come il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Liverpool ed il Manchester United hanno conosciuto il campionato cadetto. La Nazione che può vantare più membri è l’Olanda con quattro: oltre alle big Ajax, Feyenoord e Psv Eindhoven c’è pure l’Utrecht. Seguono con tre, oltre alla Spagna, anche il Portogallo con Benfica, Porto e Sporting CP, la Grecia con Olympiacos, Panathinaikos e Paok Salonicco e la Turchia con Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray. Infine, per quanto riguarda l’Europa, ci sono due scozzesi: l’Aberdeen ed il Celtic.

Santos in Serie B: le mai retrocesse in Sudamerica

Con la retrocessione del Santos in Serie B, che fa seguito all’altra storica del Cruzeiro nel 2019, restano due i club brasiliani che non sono mai retrocessi: il Flamengo ed il San Paolo.

Per quanto riguarda il resto del Sudamerica, infine, ci sono altre cinque squadre nel ‘club dei mai stati in B’: si tratta degli uruguaiani del National Montevideo e del Penarol, degli argentini del Boca Juniors, dei cileni del Colo Colo e degli ecuadoriani del Barcelona di Guayaquil.