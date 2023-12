Milan, nome nuovo dalla Liga: rinforzo brasiliano per Pioli

I rossoneri hanno messo gli occhi su uno dei calciatori più apprezzati dal Cholo Simeone

Il Milan vuole rinforzarsi a gennaio. La società rossonera, dopo un avvio di stagione tra luci e ombre e soprattutto tanti infortuni, ha messo nel mirino alcuni elementi per completare la propria rosa.

Tra i tanti profili valutati da Giorgio Furlani e Frederik Massara, una delle piste più quotate è quella che porta a un calciatore dell’Atletico Madrid. Come riporta ‘Todofichajes.com’, i rossoneri osservano con attenzione la situazione legata a Samuel Lino, esterno brasiliano dei colchoneros. Il calciatore, che ha trovato minuti e gol in questa prima parte di stagione, potrebbe diventare un obiettivo concreto per il calciomercato invernale del Milan, desideroso di rafforzare il proprio reparto offensivo. L’ostacolo principale è rappresentato proprio da Diego Simeone, che non vuole assolutamente privarsi dell’ex Valencia, autore già di tre gol e quattro assist in 18 presenze stagionali. Numeri importanti per un calciatore che, nel 5-3-2 proposto dall’allenatore argentino, è diventato un elemento fondamentale all’interno dello scacchiere della formazione spagnola. Il Milan è interessato, l’operazione è complessa: certo è che, visti i ripetuti infortuni di questo avvio di stagione, un elemento in più a livello numerico sarà fondamentale per Stefano Pioli.