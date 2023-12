Milan, Bennacer vuole lo Scudetto e dà l’annuncio sul futuro: “Ci credo”

Le dichiarazioni del centrocampista algerino, che parla anche di Zlatan Ibrahimovic e dell’infortunio ormai alle spalle

Sabato è tornato in campo per una quindicina di minuti. Un’emozione davvero unica per Ismaël Bennacer, che non giocava dallo 10 maggio scorso, prima dell’operazione al ginocchio.

L’infortunio è ormai alle spalle, ma per l’algerino sono state settimane davvero complicate: “Quando sono tornato a San Siro (contro il Frosinone, ndr.) – afferma Bennacer ai microfoni di Sportmediaset -, ho dimenticato tutti i mesi difficili. Non è stato facile, ho vissuto giorni molto complicati, anche so che far parte del lavoro. Ho lavorato molto bene per tornare e sono molto orgoglioso di me perché, avendo imparato tante cose in questi mesi. Ora voglio dare una mano alla squadra, con la mia qualità. Non ho ancora il ritmo, non sono al 100%, ma arriverà presto. Gol contro l’Atalanta? Mi farebbe piacere personalmente, ma l’importante è aiutare la squadra in qualsiasi maniera”.

Ismaël Bennacer è uno dei leader di questo Milan. La sua assenza è stata davvero pesante, ma lo Scudetto è ancora un obiettivo alla portata: “Penso che siamo concentrati sulla stagione, anche se siamo un po’ in ritardo, è ancora lunga. Pensiamo alle prossime partite e vedremo cosa succederà. E’ normale che ci crediamo ancora”.

Milan, dal futuro a Ibra: parla Bennacer

Ismaël Bennacer ha un contratto lungo, fino al 30 giugno 2027. Nel futuro dell’algerino c’è dunque ancora il Milan per parecchio tempo.

Lo scorso 1 dicembre l’ex Empoli ha compiuto 26 anni e davanti a se ha un’intera carriera e chissà, magari sempre al Milan. Bennacer non esclude questa possibilità: “Perché no, non so cosa ci sarà domani, ma il Milan è una squadra che ho nel cuore”.

Una battuta anche su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è pronto a far ritorno al Milan- “Come compagno ha portato qualcosa alla squadra – a Non abbiamo parlato nello spogliatoio de ritorno di Ibra, ma Ibra resta Ibra e aiuterebbe tutti”.