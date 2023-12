Lautaro conferma: “Firmerei anche domani”

Le parole di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e prossimo alla firma del rinnovo di contratto con i nerazzurri

Parlare di lui solo come realizzatore potrebbe diventare riduttivo: Lautaro Martinez, che guida la classifica marcatori di Serie A con distacco, è il leader tecnico ed emotivo dell’Inter.

Oltre ai tanti gol infatti, già 13 nelle prime 14 gare di campionato, il fuoriclasse argentino è un punto di riferimento per i compagni. Divenuto capitano dopo l’addio di Samir Handanovic, il ”toro di Bahia Blanca” è stato responsabilizzato dalla fascia che si è messo al braccio, diventando sempre più fondamentale all’interno del progetto di Simone Inzaghi. E ora, come dichiarato dallo stesso Lautaro ai microfoni di ‘SportMediaset’, manca solo il rinnovo: “Ho tanto voglia di rinnovare, firmerei anche domani”. Un matrimonio, quello tra l’argentino e l’Inter, destinato a diventare realtà a breve, tempo di definire gli ultimi dettagli.

Lautaro su Inzaghi: “E’ un allenatore top”

Il calciatore argentino, che ha scherzato anche sul suo obiettivo di gol da realizzare in questa stagione, ipotizzandone 100, ha espresso parole di grande stima per il suo allenatore:

“Il mister è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e umano. Una persona straordinaria che dà una chance a tutti, se ci si allena bene poi si gioca. E’ un allenatore top.” L’argentino poi si è soffermato anche sul compagno di reparto Marcus Thuram, autore anch’esso di un grande avvio di stagione, condito da gol decisivi nei big match: “Io e lui come Eto’o e Milito? No, loro hanno fatto la storia dell’Inter, Marcus è arrivato con grande spirito e faremo di tutto per aiutare la squadra fino in fondo“.