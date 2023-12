Juve-Napoli, Allegri: “Tutti recuperati tranne Weah. Pogba? Non posso rispondere”

Domani sarà Juventus-Napoli, l’attesa è quasi finita. I campioni d’Italia guidati da mister Walter Mazzarri fanno visita alla Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, a +9 sugli azzurri

Alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium, fischio d’inizio alle 20.45, ha parlato come di consueto in sala stampa Allegri, tecnico della ‘Vecchia Signora’. Di seguito le sue parole e i temi toccati.

Sulla gara di domani sera contro il Napoli, Max Allegri spiega: “Domani è uno scontro diretto, mancano cinque partite per la fine del girone di andata. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti dell’anno scorso nel girone di andata. Dobbiamo fare più di 38 punti, siamo a 33”. Sull’avversario: “Il Napoli è una squadra che in trasferta ha fatto 17 punti. Le ultime sette partite contro il Napoli abbiamo vinto una sola volta. I giocatori sono gli stessi dello scorso anno. E’ una squadra forte”.

Mazzarri ha parlato di Kvaratskhelia più accentrato, vicino alla punta Osimhen. E del brasiliano Natan come terzino sinistro. Allegri risponde: “Non so come ha preparato la partita Mazzarri, mi fa piacere vederlo e ritrovarlo. E’ una gara tra due squadre che lottano per i primi quattro posti”.

Sulla linea difensiva da utilizzare contro i Campioni d’Italia: “Domani gioca uno tra Danilo e Alex Sandro, magari spezzo la partita ad entrambi. Siamo in una buona condizione. Dobbiamo continuare il percorso di crescita, senza esaltarsi, facendo un passetto alla volta. Danilo se gioca gioca in difesa”.

Juventus-Napoli, Allegri: “Facciamo un lavoro dove alla fine della partita serve puntare i punti a casa”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Allegri parla della sua Juve, di alcuni interpreti e anche di Paul Pogba.

Sulla vicenda che ha coinvolto il giocatore francese, e sulla richiesta della procura nazionale antidoping di quattro anni di squalifica, Allegri glissa: “Su Pogba non posso rispondere, fin quando non è chiusa la questione. L’ho sentito per messaggio all’inizio di questa situazione, aspettiamo la fine per poterci vedere”.

Sugli interpreti del big match di domani: “A parte Weah sono tutti recuperati. Vlahovic sta bene, i rigori si sbagliano se li tiri. Gatti sta crescendo: adesso arriva il difficile, perchè deve confermarsi, tre anni fa era in Serie C. Cambiaso? E’ un giocatore intelligente, sa giocare a calcio. A destra ci può dare una mano nello sviluppo del gioco”.

La Juventus, lo scorso anno a gennaio, ha perso 5-1 in casa del Napoli: “Non è da quella partita che abbiamo imparato. Il fatto è che ci sono giocatori che stanno crescendo rispetto allo scorso anno, che è stata una stagione non facile. Ogni occasione può essere vissuta come opportunità di crescita“. Allegri, su questa lunghezza d’onda, risponde anche alle parole di Gigi Buffon che ha affermato che la Juventus ha ritrovato la sua anima: “L’anno scorso abbiamo fatto bene per le difficoltà che abbiamo avuto. Il percepito è diverso dalla realtà. Facciamo un lavoro dove alla fine della partita serve puntare i punti a casa“.

Sul suo gruppo squadra, Allegri è sicuro e ribadisce: “Le squadre che puntano al vertice, come la Juve, devono saper gestire la pressione. L’obiettivo è superare lo scorso anno. Domani non finisce la stagione, vittoria, pareggio o sconfitta che sia. Siamo un gruppo con dei valori importanti”. Sulla sessione di mercato di gennaio l’allenatore bianconero glissa: “Credo che parlarne ora non sarebbe giusto, mancano diverse partite e la squadra deve fare più punti possibili”.