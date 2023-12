Al-Khelaifi-Juventus, annuncio improvviso: “Ho parlato con Elkann”

Al-Khelaifi a colloquio con la Juventus, annuncio improvviso del presidente del PSG e dell’ECA: “Ho parlato con Elkann”

Prosegue la rivoluzione di John Elkann in capo alla Juve, iniziata la scorsa stagione con le dimissioni in massa del vecchio CdA e l’affidamento del club a ‘tecnici’ come il presidente Ferrero e Scanavino.

Negli scorsi mesi la Juve ha rinunciato anche alla Superlega, il cavallo di battaglia dell’ex presidente Andrea Agnelli. Ora il riavvicinamento con l’ECA (Associazione dei club europei), attualmente guidata dal presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi. Come annunciato dopo la riunione del Consiglio ECA andato in scena oggi a Copenaghen, il club bianconero è infatti benvenuto a rientrare nell’European Club Association (ECA): “Se smettono di lottare per quello che stanno cercando di ottenere, che penso sia un progetto stupido, sono sempre i benvenuti”.

ECA-Juve, l’annuncio del presidente Al-Khelaifi

La nuova società bianconera sembra dunque intenzionata a voltare definitivamente pagina e mettersi tutte le ultime vicende alle spalle.

Al-Khelaifi, come riportato dall’agenzia ‘Reuters’, ha anche svelato: “Ho parlato con il proprietario (John Elkann, ndr) e, sai, mi ha chiamato e penso che vogliano tornare. Sono decisamente i benvenuti”.